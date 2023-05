Cloudflare annonce un partenariat avec Kyndryl

mai 2023 par Marc Jacob

Cloudflare, Inc. annonce son partenariat avec Kyndryl Holdings, Inc. afin d’aider les entreprises à moderniser et à faire évoluer leurs réseaux grâce au WAN-as-a-Service géré et à la plateforme Cloudflare Zero Trust. Le partenariat couple les services réseau experts et gérés de bout en bout de Kyndryl à la robuste plateforme technologique de Cloudflare afin de permettre aux entreprises de rationaliser leur connectivité à plusieurs clouds à l’échelle souhaitée.

Les exigences des applications modernes, des données, des services et des charges de travail à connexion nomade sont de première importance pour les entreprises, y compris celles qui disposent d’une infrastructure réseau plus ancienne. Pourtant, les entreprises sont de plus en plus confrontées à une mosaïque mêlant surcharge de données, technologies sur site, services de cloud public et réseaux obsolètes. Or, tous ces facteurs contribuent aux pertes d’exploitation et aux risques envers la sécurité.

Le partenariat associant l’expertise de Kyndryl en termes de services réseau et de protection de l’infrastructure essentielle des entreprises à la plateforme cloud mondiale de Cloudflare permet à ces dernières de tirer parti d’une solution intégralement gérée d’amélioration de sécurité, des performances et de la fiabilité d’Internet. Il permet également aux entreprises de faire évoluer rapidement leur capacité réseau en fonction de leurs besoins opérationnels, tout en réduisant les coûts et en assurant leur prévisibilité.

Face à la complexité croissante de la mise en réseau multicloud, Cloudflare et le WAN-as-a-Service géré de Kyndryl permettent aux entreprises de convertir l’ensemble de leurs ressources en solutions cloud-native et de procéder au retrait de leurs équipements physiques traditionnels en toute confiance. En outre, les services de transformation réseau de bout en bout proposeront l’offre de sécurité et de connectivité Cloudflare Zero Trust la plus complète du marché, avec accès à distance, afin de permettre aux entreprises de profiter de fonctionnalités centralisées en matière de visibilité, de gestion et de contrôle de leur infrastructure réseau.

Cloudflare et Kyndryl s’emploient à aider leurs clients :

Rationaliser la stratégie multicloud et de connexion directe à Internet, tout en assurant la migration des réseaux en toute confiance : les entreprises ont fait migrer leurs données vers le cloud et utilisent des applications SaaS, mais continuent de s’appuyer sur des équipements physiques pour leurs réseaux. Cloudflare et Kyndryl ont mis leurs ressources en commun afin de proposer des services réseau pour le marché de l’entreprise. Cloudflare en sera la plateforme technologique et Kyndryl le fournisseur de services qui accompagnera les clients tout au long de ce parcours.

Réduire les dépenses consacrées aux liaisons et aux équipements des réseaux privés, tout en permettant aux équipes informatiques de s’épargner de nombreuses heures de travail manuel : nous assurerons aux entreprises les fonctionnalités réseau et Edge de premier plan nécessaires aux environnements de travail flexibles, notamment en leur permettant de réduire la dette technologique et d’abandonner leurs architectures d’ancienne génération. Kyndryl proposera des conseils et aidera les entreprises à gérer leur infrastructure informatique. Elles pourront ainsi faire évoluer leurs réseaux et transférer leurs charges de travail vers la plateforme Cloudflare.

Accélérer la maturité numérique et la modernisation des réseaux : les deux partenaires proposeront leur expertise de la mise en réseau cloud, ainsi qu’un WAN-as-a-Service géré, afin de permettre aux réseaux de répondre à l’évolution des besoins informatiques, en les équipant pour les nécessités d’aujourd’hui et en leur permettant d’évoluer automatiquement en fonction des besoins à venir.

Étendre la sécurité réseau aux bureaux et aux datacenters en remplaçant le WAN traditionnel : une stratégie de cybersécurité complète réduit les risques et les attaques, indépendamment de l’emplacement et du vecteur.