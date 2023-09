Cloud, réseau et sécurité : les 3 piliers d’une infrastructure performante

septembre 2023 par Jérôme GARZULINO Président de Syage

L’apport du digital dans le bon fonctionnement d’une organisation est désormais un prérequis incontournable qui amène les acteurs économiques et les institutionnels à faire évolue leur SI. Dans ce contexte, bâtir une infrastructure IT industrielle est désormais un impératif stratégique générateur de compétitivité. Mais alors, comment faire ? Quelles sont les options à prendre en compte et surtout comment prioriser les éléments à intégrer dans la constitution de son infrastructure ? À bien y regarder, voici trois notions centrales et structurantes : Réseau, Cloud et cybersécurité.

Pas d’infrastructure sans réseau solide

Au cœur des échanges entre les équipes (collaborateurs, partenaires, clients) et du partage de données, le réseau informatique a un rôle clé au sein d’une organisation. Disponibilité et performance sont désormais des vecteurs de productivité. La qualité du réseau IT est donc primordiale. Le réseau est la composante transverse et essentielle entre le datacenter onPrem, le Cloud et les utilisateurs nomades. La qualité du réseau en termes de performance, disponibilité, flexibilité et sécurité est donc primordiale. Il faut préserver le bon fonctionnement des équipements informatiques et mettre en œuvre les solutions IT les plus pertinentes pour optimiser la performance du réseau.

Le Cloud, nouvelle composante clé d’une infrastructure performante

Le cloud permet agilité, rapidité, maîtrise des coûts et efficacité à condition d’être accompagné et guidé par un partenaire rompu à ces technologies. Il est fondamental de s’appuyer sur une expertise et une expérience éprouvées sur les principales plateformes, mais aussi sur les stratégies à adopter, que ce soit en mode cloud ou en mode hybride. De plus, dans la jungle des applications Saas pour son infrastructure, ses données et ses utilisateurs, s’appuyer sur un expert qui aidera de la conception de la feuille de route à sa mise en œuvre est un impératif stratégique.

La cybersécurité, le rempart nécessaire pour un bon fonctionnement de l’infrastructure IT

Phishing, shadow IT, arnaque au président, virus informatique, Ransomware… 8 entreprises sur 10 sont touchées par les cyberattaques chaque année. Sans oublier les défaillances techniques et négligences humaines qui peuvent également venir très fortement impacter l’activité de l’entreprise. Attention à offrir une réponse sur mesure avec une offre de sécurité IT complète pour garantir un niveau de sécurité optimal des infrastructures informatiques : serveurs, gestion des accès et des identités, analyse des flux, sécurisation des données, réponse à incidents.

Ces trois premières briques constituent les fondamentaux à intégrer dans son plan de transformation digitale pour bénéficier d’une infrastructure IT de nouvelle génération, performante, évolutive et sécurisée.