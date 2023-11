Cisco annonce une nouvelle solution de visibilité et d’analyse des performances pour les applications modernes sur AWS

novembre 2023 par Marc Jacob

Les outils traditionnels de surveillance des applications ne permettent qu’une visibilité partielle sur les

métriques de performance des applications et de l’infrastructure. Cela laisse les équipes informatiques

qui gèrent les applications modernes - y compris les équipes ITOps, DevOps et SREs - sans véritable

vision de la façon dont sont corrélés la performance des applications et les indicateurs clés de

performance business, comme le taux de conversion clients ou l’impact en temps réel sur les revenus.

Par conséquent, les équipes sont incapables de prioriser leurs actions en fonction de l’impact

économique sur l’entreprise.

Les dernières innovations d’observabilité full-stack de Cisco donnent aux équipes une visibilité sur un

contexte business détaillé dont elles ont besoin pour gérer les applications modernes. Et ce, tout en

assurant les revenus, les expériences clients et la réputation de la marque, comblant ainsi le fossé

existant entre les objectifs business et les enjeux purement informatiques.

Ces nouvelles fonctionnalités offrent aux utilisateurs les avantages suivants :

● Prise en charge de multiples indicateurs business lors d’une transaction business ;

● Identification aisée des transactions business configurées avec des indicateurs business pour le

dépannage ;

● Interface de configuration facile d’utilisation permettant aux utilisateurs de prévisualiser les

attributs des données business pour s’assurer de leur exactitude et de pouvoir mettre en place

des alertes concernant les mesures essentielles ;

● Visualisation avancée des indicateurs clés de performance, incluant la performance de base et

une analyse historique des tendances, facilitant l’identification des anomalies dans la

performance de l’entreprise ;

● Segmentation des données en fonction des valeurs d’attributs sélectionnés pour une visibilité

rapide des segments clients les plus impactés.

Pour les clients de Cisco, comme Royal Caribbean, ces informations sont essentielles : “Avec

l’observabilité full-stack de Cisco, nous sommes passés de la réactivité à la proactivité. Cisco Cloud

Observability nous permettra désormais de visualiser et de corréler les métriques, les événements, les

logs et les traces (MELT) afin d’identifier, de diagnostiquer et de résoudre les problèmes encore plus

rapidement”, a déclaré Alice McElroy, Directeur IT Operational Excellence chez Royal Caribbean.

Avec l’intégration de ces solutions sur davantage de services d’AWS, les équipes DevOps peuvent

maintenant observer les fonctions Lambda d’AWS comme des entités intégrées aux pages APM de Cisco

Cloud Observability. Cela leur permet de mieux comprendre comment une fonction contribue à

l’application, à corréler les performances applicatives avec l’expérience globale de l’utilisateur et à

diagnostiquer rapidement des comportements suspects.

Cisco a également annoncé la prise en charge de 10 services AWS supplémentaires, désormais

pré-intégrés à Cisco Cloud Observability. En reliant les applications, les transactions, les indicateurs

business et la prise en charge élargie des services d’infrastructure AWS, les entreprises bénéficient d’une

visibilité approfondie et transversale sur l’ensemble de leur stack technologique.

Les indicateurs commerciaux Cisco Cloud Observability sont dès à présent disponibles.