Check Point Software Technologies renforce son équipe de direction

mars 2023 par Marc Jacob

Check Point® Software Technologies Ltd. annonce des changements importants au niveau de sa direction dans le but de renforcer des secteurs d’activité cruciaux et de continuer à fournir une sécurité de pointe. La société vient de recruter Nataly Kremer au poste de Directrice des produits et responsable de la R&D, a nommé le Dr Dorit Dor Directrice de la technologie et a promu Rupal Hollenbeck Présidente de Check Point. Ces changements interviennent au moment où Check Point fait évoluer ses performances technologiques et commerciales.

Nataly Kremer apporte à Check Point une expérience considérable. Elle rejoint l’entreprise après 12 ans passés chez AT&T, où elle a dirigé le département Software and Delivery et a été Directrice Générale du centre R&D d’AT&T en Israël. En sa qualité de nouvelle Directrice des produits et responsable de la R&D, Nataly supervisera toutes les unités de produits et de technologies et mettra à profit ses compétences en matière de technologies de réseau, de sécurité et de cloud pour les grandes entreprises afin de répondre aux besoins des clients.

Le Dr Dorit Dor, l’une des femmes les plus expérimentées du secteur de la cybersécurité, a contribué à faire de Check Point un acteur incontournable pendant plus de 27 ans. Elle continuera, en tant que Directrice de la technologie, à être le fer de lance de projets en plein essor de Check Point

Rupal Hollenbeck, spécialiste des technologies et forte de 28 ans d’expérience dans certaines des plus grandes entreprises du monde, a été promue au poste de Présidente de Check Point. Au poste de Directrice commerciale, Rupal a joué un rôle essentiel dans la création de la stratégie et des schémas de travail nécessaires pour atteindre l’objectif de croissance rapide de l’entreprise. Elle continuera à superviser les opérations de commercialisation, avec pour objectif d’offrir la meilleure expérience de sécurité aux entreprises du monde entier.