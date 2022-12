Charlotte Abdelnour nommée Responsable des engagements Environnementaux, Sociaux Économiques et chez OCTO Technology

décembre 2022 par Marc Jacob

Charlotte Abdelnour est nommée Responsable des Engagements Environnementaux, Sociaux et Économiques chez OCTO Technology part of Accenture. Elle rejoint ainsi Dominique Buinier, COO & Chief Sustainability Officer, dans le développement et la mise en application d’un plan Sustainability cohérent pour accélérer la transition et les engagements de l’ESN autour de la RSE.

Depuis 2019, OCTO emprunte un rôle prescripteur sur le marché des ESN avec des engagements éco-socio-environnementaux et une volonté d’œuvrer pour un écosystème tech exemplaire : réalisation de son bilan carbone en 2020 (les 3 scopes soit les émissions directes et indirectes), l’engagement de l’entreprise dans une transition bas carbone avec l’objectif de respecter l’accord de Paris sur le climat, l’obtention de la très prisée et exigeante labellisation B Corp en sont quelques exemples auxquels il faut rajouter plusieurs initiatives à volet social (action pour l’embauche de profils en reconversion avec ACCES, signature de la charte d’engagement LGBT+ de l’Autre Cercle).

Charlotte Abdelnour prend la responsabilité d’une feuille de route dense qui comprend la co-construction de la stratégie RSE sur trois axes majeurs - social, environnemental et économique : pilotage de l’ensemble des projets organiquement proposés au sein de la structure, accompagnement des différentes équipes OCTO dans la compréhension des enjeux de transformation de leurs métiers, développement des nouvelles compétences à acquérir pour s’y adapter, etc. mais aussi mise en place d’actions de communication à impact, de sensibilisation et de transmission des savoirs clé...).

Certains projets ambitieux seront à mener dès 2023 :

Actualisation du bilan carbone et identification des leviers d’action de réduction d’émissions, et des trajectoires.

Renouvellement de la labellisation B.Corp.

Formation de l’ensemble des collaborateurs à la sobriété de design et de conception ainsi qu’aux enjeux énergétiques et climatiques.

Participation à la construction d’écosystèmes vertueux avec les différentes parties prenantes de l’écosystème OCTO et des entreprises engagées, développement des mesures d’impacts directs et indirects, et de la comptabilité multi-capitaux.

Titulaire d’un Master 1 en Marketing en double parcours à la Munich Business School et à la BBA INSEEC puis d’un Master 2 en Management Commercial International à l’IAE de Bordeaux, Charlotte intègre directement OCTO Technology en 2013 au poste d’Events & Communication Manager puis Marketing & Communications Senior Manager (2016-2022).

Elle s’investit dès 2019 aux côtés de Dominique Buinier, dans la feuille de route sociale & environnementale d’OCTO et décroche la certification B Corp. Charlotte Abdelnour siège également au comité d’éthique de l’entreprise.