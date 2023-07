Cato Networks nomme Joël Mollo au poste de Vice-président South EMEA

juillet 2023 par Marc Jacob

Fort de plus de 25 ans d’expérience dans l’IT, Joël Mollo a eu l’opportunité de tracer un parcours pointu dans l’univers de la cybersécurité et a travaillé dans de nombreuses start-ups et sociétés créatrices de technologies innovantes.

Avant de rejoindre Cato Networks, il a occupé dernièrement le poste de Vice Président France chez Cybereason pendant 2 ans. Il a également exercé pendant plus de trois ans les responsabilités de Regional Director Southern Europe & Middle East chez Skyhigh Networks ou encore chez CrowdStrike en tant que Regional Director South EMEA, après avoir été, pendant plus de 4 ans le Regional Director South EMEA de Palo Alto Networks, ayant lancé chacune de ces différentes entités sur la France ou l’Europe du Sud depuis plus de 20 ans. En plus de lui permettre d’acquérir une forte expertise de l’univers de la cybersécurité et des start-ups à forte croissance, le parcours de Joël lui a aussi donné l’opportunité de développer une forte connaissance de la région Europe du Sud.

Joël Mollo a commencé en tant que développeur. Son intérêt pour le secteur, les enjeux et les opportunités que le monde de la cybersécurité génère, lui ont donné l’opportunité d’avoir un parcours riche en expériences diverses. Il est passé de postes d’avant ventes au marketing et support commercial avant de se concentrer totalement au développement commercial et de gravir les échelons des postes de management jusqu’au statut de Vice Président.