CARTE DYNAMIQUE DES DC NEUTRES

décembre 2023 par Marc Jacob

Cette carte présente les data centers neutres présents en France à Monaco et au Luxembourg qui propose des services de colocation. C’est à dire qu’ils fournissent à leurs clients, les baies vides, l’électricité, la climatisation, les télécommunications, la sécurité physique (contrôle d’accès, vidéo-surveillance, etc.), la sécurité incendie. Certains d’entre-eux peuvent proposer d’autres services comme la cybersécurité, ou autre mais uniquement en option de leur service principal. Elle est remise à jour en temps réel dés qu’une nouvelle information nous parvient.

LEGENDE

M2 : Surface IT totale du bâtiment, équipée ou non (Hors parking,

dépendances...)

Baies : Nombre maximum de baies hébergées

P.IT : Puissance maxi par baie en kW HQ IT disponible

EQUIPE : Exploitation interne et/ou externe des infrastructures techniques du bâtiment

NBRE PERS. : Nombre de personnes dans l’équipe interne

INCENDIE : Systèmes d’extinction incendie

PROJETS : Permis de construire déjà obtenus

Informations basées exclusivement sur les déclarations des opérateurs de DC.

Attention les déclarations sur les TIERS posent quelques difficultés. Nous rappelons que cette appellation a été créée par l’Uptime Institute qui est le seule organisme a monde à pouvoir l’utiliser. Nous vous rappelons que par exemple la mention TIERS3+ n’existe pas au sens l’Uptime Institute. Nous vous invitons donc à demander aux opérateurs des précisions sur leurs déclarations. }