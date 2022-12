Barracuda aide ses clients à optimiser l’accès aux données de sécurité des e-mails avec AWS

décembre 2022 par Marc Jacob

Barracuda Networks, Inc. annonce que Barracuda Email Protection fonctionne désormais avec Amazon Security Lake d’Amazon Web Services (AWS). Barracuda Email Protection offre des perspectives sur la sécurité de la messagerie électronique intégrées à Amazon Security Lake. Les deux solutions combinées contribuent à réduire la complexité et les coûts d’accès des clients à leurs données de sécurité à partir d’une solution de sécurité des e-mails. Elles répondent aussi à divers cas d’utilisation de la sécurité, tels que la détection des menaces, les inspections et la réponse aux incidents.

Les clients de Barracuda Email Protection peuvent utiliser Amazon Security Lake pour créer un réservoir de données de sécurité à partir de sources de données intégrées dans le cloud et sur site, ainsi que de leurs applications privées. Prenant en charge la norme Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF), Amazon Security Lake aide les clients de Barracuda Email Protection à regrouper, gérer et valoriser les données des journaux et événements dans le cloud et sur site afin que leurs équipes en charge de la sécurité aient une plus grande visibilité sur leurs systèmes. En utilisant conjointement Barracuda Email Protection et Amazon Security Lake, les analystes des données et les ingénieurs peuvent facilement mettre en place et utiliser un réservoir de données de sécurité centralisé pour améliorer la protection des charges de travail, des applications et des données.

Amazon Security Lake est un réservoir de données pour les journaux de sécurité intégré au compte du client. Il est adossé à un compartiment Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) et organise les données sous la forme d’un ensemble de tables Lake Formation. Avec Amazon Security Lake, les clients de Barracuda Email Protection peuvent utiliser les solutions de sécurité et de traitement analytique de leur choix pour simplement interroger ces données sur place ou ingérer les données conformes à l’OCSF pour traiter d’autres cas d’utilisation.