BT et Netskope s’associent pour fournir des services managés sécurisés aux entreprises hybrides modernes

décembre 2023 par Marc Jacob

BT et Netskope annoncent un partenariat dont l’objectif est de mettre les capacités SSE (Security Service Edge) hautes performances de Netskope à la disposition des clients de BT dans le monde entier. Ce partenariat fait suite à un certain nombre de déploiements dans le cadre desquels les deux sociétés ont collaboré pour répondre avec succès aux besoins de clients de premier plan en matière d’accès réseau et de sécurité.

Selon les données de BT, le travail hybride est désormais une exigence pour 76 % des employés à travers le monde, ce qui nécessite une connectivité à la fois plus agile et plus sûre. Dans ce contexte, la technologie SSE assure une excellente expérience utilisateur et préserve la productivité des employés, tout en offrant une visibilité et un contrôle accrus du réseau, des applications et des données.

Ce partenariat s’appuiera, d’une part, sur le leadership de Netskope en technologie SSE et sur NewEdge, sa plateforme de cloud privé sécurisé et, d’autre part, sur la présence mondiale de BT et ses solides relations nouées de longue date avec certaines des plus grandes entreprises de la planète. BT fournit des services managés de télécommunications, de sécurité, de connectivité et d’infrastructure IT à des clients présents dans 180 pays, tandis que la plateforme Netskope Intelligent SSE assure une visibilité granulaire alliée à des fonctions de protection des données et détection des menaces en temps réel pour les services cloud, sites Web et applications privées, accessibles en tous lieux et à partir de n’importe quel appareil.

En 2023, l’architecture Netskope Intelligent SSE a figuré pour la deuxième année consécutive parmi les leaders du Magic Quadrant du cabinet Gartner dans la catégorie Security Service Edge (SSE). Selon les conclusions de cette étude, Netskope affiche la plus grande capacité d’exécution, ainsi que la vision la plus complète des produits SSE du Magic Quadrant. En outre, la technologie de la société est déjà incorporée à l’environnement de nombreux fournisseurs stratégiques et partenaires d’intégration technologique de BT, parmi lesquels Microsoft, AWS et CrowdStrike, ce qui simplifie sa mise en œuvre dans la pile technologique des clients.