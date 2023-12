Assurer la sécurité du Trafic Est-Ouest pour maîtriser les mouvements latéraux

décembre 2023 par Gigamon

Le trafic Est-Ouest désigne le flux de paquets de données entre les serveurs à l’intérieur d’un centre de données, ou à travers des clouds privés et publics. Contrairement au trafic entrant ou sortant, qui va dans ou hors du réseau (souvent appelé trafic Nord-Sud), le trafic Est-Ouest est le déplacement latéral des données avec son lot de contraintes et de solutions pour les responsables de la sécurité.

Gigamon explique comment les entreprises peuvent surmonter les risques associés au trafic Est-Ouest grâce à l’observabilité avancée avec une analyse en temps réel.

L’importance d’assurer la sécurité du trafic Est-Ouest, pour quels bénéfices ?

Avec la multiplication des centres de données et l’adoption du cloud, le trafic Est-Ouest a considérablement augmenté. Par ailleurs, le volume de ce trafic latéral a dépassé le trafic conventionnel Nord-Sud, si bien que sa sécurité est devenue impérative. Ce changement souligne l’importance de protéger le trafic Est-Ouest contre d’éventuels acteurs malveillants et violations, car les menaces peuvent survenir en interne, se déplaçant latéralement sans jamais toucher la périphérie traditionnelle du réseau.

Comprendre et renforcer la sécurité du trafic Est-Ouest présente de nombreux avantages. Cela permet, dans un premier temps, aux organisations d’inspecter l’ensemble du trafic réseau, garantissant qu’aucune activité malveillante ne passe inaperçue. Ces mesures entravent efficacement le mouvement latéral des acteurs malveillants, les empêchant de progresser au sein du réseau. Une visibilité réseau accrue, jusqu’aux niveaux de la plateforme virtuelle, du workload et du conteneur, offre un contrôle granulaire sur le flux de données. De plus, sécuriser le trafic est-ouest contribue à protéger les applications métier essentielles et les données. Enfin, se concentrer sur cet aspect peut considérablement réduire les coûts et les risques associés aux opérations distribuées.

L’évolution du trafic de données

Traditionnellement, la plupart des organisations se sont principalement concentrées sur le trafic Nord-Sud. Mais le passage aux infrastructures cloud, associé à la nature décentralisée des centres de données modernes, a mis en lumière le trafic Est-Ouest. Cette transformation a entraîné un changement de paradigme dans la façon dont les professionnels perçoivent la sécurité du réseau, le trafic Est-Ouest bénéficiant désormais d’une attention égale, voire supérieure.

Résoudre les enjeux du trafic Est-Ouest avec des solutions sur mesure

Malgré son importance, la surveillance du trafic est-ouest n’est pas sans poser de problèmes.En raison du volume considérable du mouvement latéral des données, garantir une couverture de sécurité exhaustive peut s’avérer difficile. Identifier des schémas malveillants au milieu d’une mer de paquets de données légitimes nécessite des outils et des stratégies sophistiqués. Les solutions Gigamon sont conçues en tenant compte de cela.

Elles offrent une visibilité inégalée sur le trafic Est-Ouest - y compris entre les machines virtuelles et les conteneurs - ce qui permet de ne rien rater. De plus, en transmettant le trafic et les métadonnées générés en temps réel aux outils d’analyse de la sécurité, permettant de distinguer le trafic normal du trafic malveillant, facilitant ainsi la détection et le contrôle proactif des menaces.

L’avenir sera dominé par les infrastructures cloud hybrides et les centres de données décentralisés, l’importance de la visibilité dans toutes les formes de trafic Est-Ouest ne fera qu’augmenter. Assurer la sécurité Est-Ouest sera aussi important, voire plus, que garantir la sécurité Nord-Sud pour les entreprises afin de protéger leurs données et de maintenir une efficacité opérationnelle.

Le trafic Est-Ouest, joue un rôle de plus en plus crucial, dans les réseaux modernes et devient un domaine que les entreprises ne peuvent plus se permettre d’ignorer. Avec la solution d’observabilité avancée de Gigamon, les entreprises peuvent naviguer dans le paysage complexe de la sécurité du trafic Est-Ouest.