ArrowSphere s’améliore

décembre 2023 par Marc Jacob

Arrow Electronics a présenté une série d’actualisations importantes d’ArrowSphere, sa plateforme de gestion du cloud, afin de simplifier la surveillance du multicloud et du cloud hybride. Les mises à jour sont axées sur trois piliers clés de l’excellence dans le domaine du cloud : la durabilité (Green), l’optimisation des coûts (FinOps) et la sécurité (SecOps).

L’ajout des tableaux de bord GreenOps, FinOps et SecOps offre une vue d’ensemble des comptes cloud gérés par un partenaire de distribution. Ceci permet d’améliorer la gestion des coûts et l’analyse de la sécurité, tout en répondant à la demande du marché mondial sur le sujet environnemental de plus en plus pressant et visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment en réponse à la prochaine réglementation européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) visant à améliorer les activités durables des entreprises.

Voici les principales adaptations :

GreenOps - Le tableau de bord du développement durable est conçu pour aider les partenaires de distribution à élaborer des solutions qui exercent un impact minimal sur l’environnement. Alors que les réglementations environnementales exercent une pression croissante sur les entreprises afin qu’elles rendent compte de leurs émissions de carbone, le tableau de bord de développement durable d’ArrowSphere est doté de capacités de reporting ainsi que d’un outil de contrôle global permettant aux partenaires de distribution et à leurs clients de mesurer l’empreinte carbone de leurs activités dans le cloud.

FinOps - Le tableau de bord d’optimisation des coûts permet aux partenaires de distribution de prendre des décisions éclairées avec leurs clients sur la manière d’optimiser leurs dépenses en matière de cloud. Avec une visibilité sur l’ensemble du parc informatique grâce à un tableau de bord consolidé, il fournit des recommandations pour ajuster les dépenses.

SecOps - Le tableau de bord de sécurité offre un système de notation unique, où 100 % est synonyme de couverture de sécurité complète. Cela permet aux partenaires de distribution de voir immédiatement le niveau de sécurité de l’ensemble de leurs clients finaux, d’identifier les menaces potentielles et de prendre des mesures proactives.