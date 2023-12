AntemetA annonce la nomination de Quentin Bechelli au poste de Directeur Commercial

décembre 2023 par Marc Jacob

AntemetA annonce la nomination de Quentin Bechelli en tant que nouveau Directeur Commercial de l’entreprise, à compter de décembre 2023. Il reporte directement à Emmanuel Carjat, Directeur Général d’AntemetA. Il aura notamment pour mission d’accompagner les clients de l’entreprise dans leur transformation vers le cloud et les services managés en se basant sur le savoir-faire d’AntemetA en matière de protection des données.

Titulaire du Master professionnel Instrumentation Spécialité Réseaux et Télécommunications de l’Université d’Aix-Marseille, Quentin Bechelli bénéficie d’une expérience de plus de 15 ans dans les services IT.

Après 13 années passées chez l’ESN SPIE ICS, où il a dernièrement occupé le poste de Directeur des Activités Ile-de-France, Quentin Bechelli a rejoint, en 2021, Econocom où il a été Directeur Général Adjoint Services puis Directeur Exécutif en charge du développement commercial et de l’innovation.

A 41 ans, Quentin Bechelli rejoint AntemetA pour en piloter la stratégie commerciale et accélérer le déploiement de l’offre cloud et des services managés de l’entreprise. Il a pour ambition d’accompagner les clients de l’entreprise dans leurs enjeux autour de l’hybridation du cloud et de la protection de la donnée dans une logique de cyber-résilience, incontournable aujourd’hui.