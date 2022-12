Aéroports et réseaux : les correspondances sont clés

décembre 2022 par Daniel Crowe, Vice-Président France & Europe du Sud chez NETSCOUT

Alors que l’année touche à sa fin, les aéroports devraient être très animés, avec une activité accélérée, après deux années mouvementées dans le secteur. Selon une étude de l’entreprise Sojern, le secteur du voyage devrait en effet voir un retour à la normale après une fin d’année dernière marquée par le variant Omicron du COVID-19, qui avait mis un coup de frein aux déplacements. Toutefois, l’inflation pourrait limiter les envies des voyageurs, tout comme les perturbations prévues avec les préavis de grèves déposés par les syndicats de compagnies aériennes pour la fin du mois de décembre. Or, avec la saison des fêtes qui bat son plein, les voyageurs, qui auront pu dépasser les différents obstacles, espèrent effectuer sans difficulté leurs vols de correspondance pour les vacances. Et il en est de même pour les responsables des grands aéroports qui souhaitent des expériences fluides pour leurs voyageurs.

Selon Daniel Crowe, vice-président France & Europe du Sud chez NETSCOUT, une activité optimale dans les aéroports malgré les perturbations induites par la pandémie, repose essentiellement sur la robustesse des réseaux informatiques en place.

« Les pénuries de personnel à la suite de rachats, de congés et de licenciements pendant la pandémie ont augmenté les temps d’attente et prolongé chaque étape du processus de voyage dans les aéroports. Pour cette raison, il est essentiel que les processus opérationnels se déroulent sans accrocs.

Les pannes de réseaux et d’applications qui affectent les aéroports peuvent avoir des effets catastrophiques sur les opérations globales, ce qui impacte la capacité de passer des appels vocaux, de vérifier les statuts des vols, de retirer de l’argent, ou même de soumettre des documents. Ainsi, lorsque des perturbations surviennent dans les systèmes de contrôle de l’aéroport, les lacunes de visibilité entraînent des pannes et des retards de support qui peuvent affecter significativement les performances des principaux aéroports, impactant alors la satisfaction des voyageurs et employés.

L’automatisation est plus que jamais essentielle pour permettre aux aéroports de rationaliser les processus opérationnels, d’améliorer l’efficacité et de réduire les coûts associés aux ressources humaines. La transformation digitale a changé la façon dont les gens appréhendent leurs voyages et les aéroports, les smartphones et autres terminaux faisant dorénavant partie intégrante du processus de voyage, car les usagers s’appuient sur des applications mobiles pour l’enregistrement, le téléchargement des billets et les mises à jour des portes. Or, lorsque qu’elles fonctionnent mal, ou que la connexion n’est pas optimale, les aéroports sont mis à rude épreuve par les répercussions tandis que les équipes techniques se démènent pour dépanner et rétablir les choses dans les meilleurs délais. Pour remédier à ce problème, la visibilité réseau aide à optimiser l’expérience client, par une surveillance proactive de l’environnement. Elle permet en effet de fournir une vue sur l’ensemble des composantes et applications du réseau que les équipes informatiques peuvent utiliser pour limiter l’impact des problèmes de service qui peuvent affecter directement les voyageurs.

À l’aide de données intelligentes avancées, ces solutions de visibilité fournissent des analyses intégrées et intelligentes qui aident à maintenir les connexions entre les datacenters des aéroports, les services d’application, les environnements multicloud et les applications logicielles en tant que service (SaaS). L’inspection approfondie des paquets permet aux équipes d’exploitation du réseau de trier les incidents en fonction de la priorité, de sorte que l’impact des dégradations et le temps moyen de réparation (MTTR) soient réduits.

Ainsi, les équipes des aéroports pourront anticiper les incidents sur le réseau et donc en limiter les conséquences, que peuvent être l’arrêt des services ou leur ralentissement. Grâce à cette visibilité, l’expérience des voyageurs n’en sera qu’améliorée, pour des vacances débutant sous les meilleurs auspices. »