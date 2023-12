Action1 ouvre un centre de données en Allemagne

décembre 2023 par Marc Jacob

Action1 Corporation annonce son expansion sur le marché européen. Cette décision fait suite à une importante croissance annuelle en Amérique du Nord entre 2022 et 2023. Dans le cadre de son expansion, Action1 a ouvert un centre de données en Allemagne, à Francfort. Compte tenu de la difficulté croissante pour les entreprises européennes de pallier de manière proactive les vulnérabilités et de déjouer les menaces liées aux ransomwares, l’entrée d’Action1 sur le marché européen arrive à point nommé. Selon Statista, les organisations mettent jusqu’à 290 jours pour corriger les vulnérabilités, laissant une fenêtre d’opportunité pour les cyberattaques. Le Conseil européen a identifié les ransomwares comme une menace cybernétique importante pour l’UE, et 60 % des organisations touchées envisageant de payer des rançons.

Action1 s’apprête à présenter sa plateforme cloud-native moderne aux entreprises européennes pour leur permettre d’identifier, de hiérarchiser et de remédier aux vulnérabilités de manière efficace, et d’améliorer leur posture de sécurité.

Faits marquants :

• Une présence locale. L’entreprise établit une présence au Royaume-Uni, en France et dans la région DACH, afin de se rapprocher de ses clients européens et de leurs besoins.

• Un centre de données européen. Conformément à l’engagement d’Action1 en matière de confidentialité des données, l’entreprise a mis en place une installation à Francfort, en Allemagne, pour aider à garantir que les clients qui traitent des données sensibles respectent les normes strictes du RGPD et garantissent la résidence et la souveraineté des données.

• Une assistance renforcée. Les clients européens bénéficieront d’une assistance personnalisée, disponible 24 h/24 et 7 j/7 dans leur fuseau horaire.