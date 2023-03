Acronis publie son nouveau rapport ESG

mars 2023 par Marc Jacob

En 2021, Acronis a nommé plusieurs personnes pour siéger à son Comité ESG afin de mieux encadrer et piloter la politique de développement durable du groupe. Aujourd’hui, la direction d’Acronis est très fière des accomplissements réalisés et de la plus grande ouverture des initiatives ESG aux questions climatiques, d’efficacité énergétique et sociales au profit des employés, des clients et des populations en général.

Voici les principales conclusions du rapport ESG Acronis 2022 :

• Datacenters Acronis Cyber Cloud. En 2022, Acronis a ouvert 13 nouveaux datacenters, portant leur nombre total à 50 dans le monde. Acronis étudie de près les certifications et les pratiques énergétiques des fournisseurs de datacenters avant de les sélectionner, et a parfaitement conscience de la forte consommation énergétique et des émissions de CO2 produites par les datacenters dont elle a besoin pour son activité et pour ses clients. Conformément à ses engagements ESG en faveur d’une meilleure efficacité énergétique, l’entreprise surveille désormais l’indicateur PUE (Power Usage Effectiveness) des fournisseurs pour évaluer l’efficacité énergétique de leurs datacenters et se rapprocher de son objectif de neutralité climatique.

• Fournisseurs. Acronis a souhaité évaluer récemment les pratiques durables de ses 50 principaux fournisseurs via un simple questionnaire les interrogeant sur leurs initiatives ESG et leurs objectifs en la matière. Les résultats sont impressionnants puisqu’aucun risque n’a été détecté et que 70 % des fournisseurs avaient déjà publié leurs propres rapports ESG et que d’autres communiquent publiquement sur leurs initiatives ESG en cours.

• Achats de marchandises durables. En 2022, Acronis a décidé de réduire fortement l’utilisation de matières plastiques au profit de marchandises de fabrication plus écologique. À ce jour, c’est l’équivalent de 1 826 000 bouteilles en plastique qui n’ont pas rejoint les océans, soit 21 tonnes de plastique.

• Énergies renouvelables. Acronis étudie des projets qui permettraient à ses partenaires, dans les pays en voie de développement en particulier, de transitionner vers des énergies renouvelables et de compenser l’augmentation des coûts de l’énergie. Au Nigéria notamment, Acronis a financé l’installation de panneaux solaires sur les sites de partenaires.

• Aide humanitaire. Acronis apporte son aide aux populations victimes de situations de conflit ou de catastrophes naturelles. En 2022, en partenariat avec des ONG, des employés d’Acronis se sont portés bénévoles pour aider des familles touchées par le conflit en Ukraine.

• Programme Acronis Cyber Foundation. Depuis 5 ans, ce programme promeut des projets locaux de développement à l’initiative d’Acronis et de partenaires. En 2022, Acronis a participé à la construction de cinq établissements scolaires pour des communautés défavorisées et mis en place des programmes de formation à l’informatique dont plus de 13 000 personnes ont déjà bénéficié dans le monde.

• Diversité et inclusion. Promouvoir la diversité et l’inclusion au travail profite aux équipes comme aux clients. En 2022, Acronis a instauré son programme de mentorat Women in Tech ouvert à 50 collaboratrices et organisé des sessions régionales #CyberWomen dans 10 pays, avec des webinaires, des rencontres et des pistes d’évolution de carrière pour plus de 450 participantes à ce jour.

• Santé et bien-être. Acronis a totalement conscience de l’importance du bien-être et de la sécurité de ses précieuses équipes. Pour promouvoir des conditions de vie saines et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et privée, Acronis a décidé d’accorder à ses salariés une nouvelle journée chômée en 2022 (Acronis Day) et mis en place son programme Employee Assistance Program (EAP), disponible dans 27 langues. Il s’agit d’accompagner les collaborateurs et leur famille et de leur apporter l’aide nécessaire pour mieux supporter les difficultés liées à la crise sanitaire, d’isolement notamment, et à la conjoncture mondiale. Le groupe soutient également la pratique de l’exercice physique et organise des rencontres sportives mondiales, comme la Cyber Dragon Cup, où des équipes commerciales régionales s’affrontent au soccer.

• Gouvernance. Dans un souci de transparence vis-à-vis de ses employés, de ses clients et des populations en général, Acronis publie ses attestations de conformité et autres documents en ligne (https://www.acronis.com/en-us/sustainability-governance/) et organise régulièrement des sessions de formation ouvertes à tous.

Le rapport ESG 2022 d’Acronis présente également les objectifs de l’entreprise pour 2023 et ses futures initiatives ESG. Acronis entend poursuivre ses efforts pour un avenir durable, contribuer au bien-être et au développement des populations mondiales et œuvrer pour un environnement de travail plus inclusif.