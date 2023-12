Acronis nommé Leader dans l’IDC MarketScape

décembre 2023 par Marc Jacob

Acronis a été identifié comme un Leader dans l’évaluation des fournisseurs IDC MarketScape : Worldwide Cyber Recovery 2023 Vendor Assessment (doc #US49787923, novembre 2023). Il s’agit du premier rapport IDC MarketScape sur la cyber restauration qui illustre l’importance croissante de la défense proactive et de la restauration réactive au sein de la capacité d’une organisation à faire face aux cyberattaques. Le rapport IDC MarketScape cite les offres clés d’Acronis, notamment un agent unique qui simplifie le déploiement et permet des capacités d’intégration uniques, ainsi qu’une protection des terminaux.

« Acronis a été l’un des premiers fournisseurs de protection des données à identifier et à cibler le marketplace de la cyber restauration il y a près de cinq ans et à ré-architecturer leur solution spécifiquement pour la cyber restauration », a noté l’IDC MarketScape. De plus, en faisant référence aux levées de fonds de l’entreprise au cours des dernières années, l’IDC MarketScape a noté : « Cette recherche et développement (R&D) supplémentaire permet à l’entreprise de jouer dans la cour des grands parmi les fournisseurs de cyber restauration. »

Le rapport IDC MarketScape a évalué 12 des fournisseurs de cyber restauration considérés par IDC comme les plus importants dans le monde pour son évaluation des fournisseurs 2023, « Il a pour but d’aider les acheteurs de technologies de l’information à identifier des candidats présélectionnés pour le scénario spécifique de l’acheteur, en tant que première étape du processus d’achat ou de l’élaboration d’un POC. »

En désignant Acronis comme Leader, l’IDC MarketScape a énuméré plusieurs points forts qui ont valu à l’entreprise cette distinction, tels que son architecture de solution pour la cyberprotection et les restaurations, la simplicité de la mise en œuvre et de la gestion ; une technologie unique pour la survie des données, la prévention des pertes de données et la détection des menaces ; plus de 50 datacenters cloud appartenant à l’entreprise et un support pour tous les principaux hyperscalers cloud et environnements physiques et virtuels ainsi que la protection des terminaux ; ainsi que la classification des données pour identifier et protéger le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), la loi sur la portabilité et la responsabilité en matière d’assurance maladie (HIPAA), et les informations personnelles identifiables (PII).

Selon le rapport, « Le point fort d’Acronis, ce sont les PME qui recherchent une solution intégrée unique et robuste, facile à installer et à manager. Cependant, cette solution peut également s’appliquer à des organisations ayant des exigences diverses en matière de charge de travail et des opérations géographiquement diversifiées. Acronis est certainement capable de s’adapter à des scénarios à grande échelle. Les clients à la recherche d’une solution dotée de nombreuses fonctionnalités de cyber-résilience leaders sur le marché, ainsi que ceux qui souhaitent confier la mise en œuvre et la gestion à un partenaire commercial qualifié d’Acronis, envisageront Acronis. »