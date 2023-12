Accord sur l’European AI Act : Analyse de Forrester

décembre 2023 par Enza Iannopollo, Senior Analyst, Forrester

"L’accord conclu marque un moment historique et renforce l’avance de l’Europe sur la question de politique technologique la plus urgente pour notre génération. Il nous donne une plus grande certitude quant à l’arrivée d’une réglementation de l’IA complète, basée sur les risques et fondée sur des principes. Malgré les critiques, il s’agit d’une bonne nouvelle pour les entreprises et la société. Pour les entreprises, elle commence à fournir un cadre solide pour l’évaluation et l’atténuation des risques qui, s’ils ne sont pas contrôlés, pourraient nuire aux clients et réduire la capacité des entreprises à tirer profit de leurs investissements dans la technologie. Et pour la société, cela permet de protéger les gens contre des conséquences potentiellement néfastes.

"Bien entendu, il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Il y a l’adoption de la loi finale au printemps, la création d’un code de conduite et de normes techniques, et la mise en place de réseaux d’application. Les entreprises doivent commencer à planifier leur feuille de route en matière de conformité et organiser leurs équipes pour la mettre en œuvre dès aujourd’hui."