ARCSI

février 2023 par Marc Jacob

C’est la seule Association du domaine de la sécurité numérique à faire le pont entre les aspects historiques du Chiffre (équipements et opérateurs, évènements de l’Histoire, archives) et ceux liés aux technologies modernes (électronique et informatique, algorithmique).

L’ARCSI est une des principales associations françaises dans le domaine de la sécurité numérique. Forte de près de 350 membres, elle regroupe une somme considérable de talents et de compétences toujours disposés à échanger sur les sujets les plus pointus : mathématiciens et cryptologues, ingénieurs, enseignants, chercheurs et techniciens spécialistes de cryptologie et/ou de cybersécurité mais aussi juristes, historiens ou journalistes.

HISTORIQUE

Créée en 1928, l’Amicale des officiers de réserve des sections du Chiffre (AORSC) de l’Armée de Terre s’est ouverte au fil des ans, d’abord aux officiers de l’Armée de l’Air, puis à l’ensemble des Armées, aux sous-officiers et officiers mariniers, aux chiffreurs des administrations civiles de l’état, enfin aux personnels œuvrant pour les chiffres gouvernementaux.

Elle a pris en 1948 le nom d’Amicale puis ultérieurement d’Association des Réservistes du Chiffre (ARC).

Plus récemment, l’évolution des techniques de transmission et de chiffrement l’a amenée à s’ouvrir aux personnels exerçant ou ayant exercé une fonction technique, scientifique ou administrative dans le domaine du Chiffre et de la Sécurité de l’Information. L’ARC ainsi a pris officiellement en 1995 l’appellation ARCSI, l’Association des Réservistes du Chiffre et de la Sécurité de l’Information.

Si l’association a tenu à conserver son appellation historique, et notamment le terme de réserviste, c’est d’une part en respect de ses origines et de ceux qui l’ont créée, d’autre part, parce que, après être quelque peu tombé en désuétude, le terme « réserviste » redevient valorisant, la « Réserve » ayant été profondément réformée avec la professionnalisation des armées.

De par leurs compétences, les membres de l’Association sont susceptibles de se mobiliser le cas échéant au service du pays. Aussi, l’ARCSI entend conserver son lien privilégié avec le Ministère de la Défense tout en s’ouvrant à tous les milieux professionnels, publics et privés, ayant à traiter de la protection des systèmes d’information et participant directement ou indirectement à la défense de notre pays et de son patrimoine.

ACTIVITÉS

Pour atteindre ces buts, l’ARCSI :

* effectue une veille permanente sur la sécurité de l’information et la cryptologie grâce à :

• ses listes de diffusion interne par messagerie. Cette source d’information réservée aux membres donne lieu à des discussions très riches ;

• la rubrique "Actualités" de son site internet "https://www.arcsi.fr/actualites.php" ;

• la publication d’une lettre de veille hebdomadaire synthétisant les actualités pertinentes de la semaine dans le domaine de la cryptologie et de la sécurité de l’information ;

• la publication régulière de posts sur son site LinkedIn "https://www.linkedin.com/groups/12503142/" ;

• la publication régulière de posts sur son site Twitter "https://twitter.com/arcsi_fr" ;

• la mise en ligne régulière de vidéos sur son site Dailymotion "https://www.dailymotion.com/arcsi".

* organise des activités périodiques :

• en partenariat avec l’Université de Paris, l’évènement "Les Lundi de la Cyber" conférence mensuelle sur un sujet de cybersécurité, et dont la vidéo est ensuite mise à disposition sur le site Dailymotion de l’Association ;

• un dîner traditionnel au mois de janvier en région parisienne, après l’Assemblée Générale, et précédé habituellement d’un mini-colloque ;

• un colloque d’une journée organisé chaque année et baptisé "Les Rencontres de l’ARCSI" autour d’un thème donné. Ex. : Octobre 2022 : "l’épopée de la carte à puce et son avenir", Novembre 2019 : "la confiance dans notre monde numérique peut-elle renaître ? " ou encore Novembre 2018, "La cryptologie, de la Grande Guerre au post-quantique" ;

• éventuellement un congrès de printemps, alternativement à Paris et en province.

* publie, afin de favoriser la communication au sein de l’Association, un Bulletin annuel présentant des études historiques et anecdotiques, des études techniques et scientifiques, des études de décryptement des chiffres anciens, des décryptements étrangers mettant en lumière les techniques utilisées, des exposés sur des questions relevant des activités cryptologiques, des articles de fond et de vulgarisation sur les techniques de sécurité de l’information.

* participe via un stand aux grands évènements du domaine de la cryptologie et de la Sécurité de l’Information : "Forum International de la Cybersécurité" (FIC) à Lille, "European Cyber Week" (ECW) à Rennes, "Global Security Days" à Paris, "Salon des Jeux mathématiques" à Paris, "The Hack" à Paris, etc...

L’ARCSI met également sur son site web des jeux et des énigmes, des documents et des conseils pouvant présenter de l’intérêt pour un public élargi et passionné par la cryptologie.

ADHÉSION

Toute personne désirant adhérer à l’Association doit remplir un dossier de candidature, et être parrainée par un membre qui présente sa candidature au conseil d’administration. Ce dernier décide de valider ou non cette candidature en fonction de la qualité du dossier. Toutes les informations sont sur le site de l’association, à la page https://www.arcsi.fr/organisation.php. La cotisation annuelle est actuellement de 40€.

Association des Réservistes du Chiffre et de la Sécurité de l’Information

Association régie par la loi de 1901 - Association Reconnue d’Intérêt Général

Siège social : ARCSI chez Francis BRUCKMANN, 21 B, rue des Plantes 75014 Paris.

N° SIRET : 511 069 569 00016

Rescrit du 9 février 2015 (Réf : 197 ER/2014)

Dispositions des articles 200-1-b et 238 bis-1-a du Code général des impôts.

Pour en savoir plus : https://www.arcsi.fr