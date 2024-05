95 % d’augmentation de cyberattaques contre les mairies en mars 2024, alerte Mailinblack

mai 2024 par Mailinblack

Ces dernières semaines, de nombreuses mairies ont été prises pour cible par des hackeurs (Floirac, Albi, Gravelines, Saint-Nazaire, etc.). Les équipes Mailinblack ont analysé les données de Protect, leur solution de protection de messagerie, et confirment que le secteur public subit actuellement une avalanche de cyberattaques : 95 % d’augmentation de cyberattaques contre les mairies entre février 2024 et mars 2024.

Sur l’ensemble du secteur des administrations publiques, Mailinblack constate une hausse de 52 % des attaques entre février et mars 2024, alors que les autres secteurs connaissent en moyenne une augmentation de 15 % sur la même période.

Cassie Leroux, Directrice Produit chez Mailinblack, analyse ce phénomène :

"Les institutions ont été des cibles fructueuses en 2023, attirant l’attention des cybercriminels en raison de leurs infrastructures IT parfois vulnérables. À l’approche des Jeux Olympiques et des élections européennes, les hackeurs exploitent ces vulnérabilités pour accéder à des données sensibles et personnelles. Ces dernières peuvent être revendues sur le darknet ou utilisées pour perpétuer de nouvelles attaques. Les cyberattaques sont également un moyen de décrédibiliser un État en s’attaquant à ses établissements publics. Le contexte géo-politique a donc une influence importante sur les attaques perpétuées. Il est impératif que les mairies renforcent leurs défenses numériques en se dotant de technologies pour contrer ces menaces et en formant leurs équipes aux cybermenaces et aux bonnes pratiques en matière de cybersécurité. La sécurité de nos institutions est essentielle pour garantir le bon déroulement des événements sportifs à venir et protéger les données de nos concitoyens."