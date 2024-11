9 décembre 2024, 18 h 00 - 20 h 00 sur ZOOM - "Lundi de la cybersécurité" : Comment la cybersécurité peut-elle contribuer au succès de l’IA ?

novembre 2024 par Marc Jacob

Depuis plus d’un an, l’IA est sur toutes les lèvres. Les actualités en la matière sont riches, et les équipes de Wavestone suivent ça de près ! Pendant cet atelier, nous aurons le plaisir de vous présenter les retours d’expérience de nos missions de sécurisation de l’IA chez plus de vingt grands comptes : sécurisation de projets IA développés en interne ou des modules IA des fournisseurs (Copilot, AzureOpenAI...), résultats, parfois surprenants, de nos pentests IA, etc...

Nous en tirerons le bilan de cette année riche pour l’IA et sa sécurité, et partagerons nos priorités pour 2025

Intervenant : Thomas ARGHERIA

Thomas ARGHERIA est manager en cybersécurité de l’IA au sein du cabinet Wavestone. Il accompagne aussi bien des entreprises que des organisations publiques dans la définition de leur stratégie de cybersécurité de l’IA que dans son opérationnalisation

Participation gratuite.

Une partie du temps sera consacrée à vos questions et aux réponses des intervenants.

Inscription par mail : beatricelaurent.CDE@gmail.com

avec « Inscription 09/12 » dans l’objet et si vous le désirez quelques mots sur vous et l’intérêt que vous accordez au sujet traité. Le pointeur Zoom sera envoyé aux inscrites et aux inscrits quelques jours avant l’évènement.

Tous les renseignements sur cet évènements sont ICI