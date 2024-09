84 % des employés plus productifs en mode hybride ou à distance selon Zoom

septembre 2024 par Zoom Video Communications

Zoom Video Communications, Inc. annonce les résultats d’une enquête sur l’évolution des lieux de travail et les préférences des employés. Intitulée « Naviguer dans l’avenir du travail : Perspectives globales sur les modèles hybrides et la technologie », cette étude met en lumière la prédominance continue du travail hybride, qui s’affirme comme le mode de travail préféré à l’échelle mondiale.

D’après l’étude Zoom, 64 % des dirigeants interrogés ont déclaré que leur organisation avait actuellement adopté le modèle hybride. Il s’agit du format le plus courant quelle que soit la taille de l’entreprise. En deuxième place, les petites organisations ont davantage recours au travail en présentiel et les grandes organisations au travail à distance.

Pour 84 % des dirigeants, l’augmentation de la productivité est la principale priorité pour déterminer le meilleur mode de travail pour leur entreprise. De leur côté, les employés sont également 84 % à déclarer accomplir plus de travail dans un environnement hybride/à distance qu’au bureau. Ce sentiment diminue proportionnellement avec l’âge en allant de 93 % pour les 18-24 ans à 80 % pour les 55 ans et plus.

Selon l’étude Zoom, les employés en travail hybride sont ceux qui se sentent le plus connectés à leur manager (82 %), suivis par les employés travaillant à distance (79 %) et en présentiel (72 %). Leurs relations avec leurs collègues sont légèrement plus fortes et toujours meilleures en hybride (87 %), mais plus au bureau (84 %) qu’à distance (81 %).

Lorsque l’on demande aux personnes interrogées ce qui leur manque le plus dans le fait d’aller au bureau, la facilité à interagir avec leurs collègues arrive en tête pour près de la moitié d’entre eux (45 %), suivie de près par les conversations spontanées (44 %) et la facilité à interagir avec leur manager (31 %).

75 % des dirigeants déclarent qu’il est probable que leur organisation change au cours des deux prochaines années et 82 % prévoient également d’assouplir leur mode de travail au cours de la même période.

Les employés ont tout de même observé des lacunes dans les environnements de travail numériques de leur entreprise. La plupart (75 %) reconnaissent que les outils et les technologies actuellement utilisés pour le travail à distance doivent être améliorés. 72 % pensent également que leur organisation a besoin de nouveaux outils ou de nouvelles technologies pour soutenir le travail à distance.

Focus Europe occidentale :

Dans cette région, les dirigeants ont le plus adopté un modèle de travail hybride (75 % contre 60 % en Amérique du Nord et 59 % dans la région APAC).

77 % des employés de bureau déclarent qu’ils accomplissent plus de travail dans un cadre hybride/à distance que dans les bureaux/sur place.

Si ces employés préfèrent la flexibilité, ils sont également les moins intéressés par le travail à distance à 43 % (contre 56 % en Amérique du Nord et 49 % dans la région Asie-Pacifique).

Méthodologie

Reworked INSIGHTS a interrogé pour le compte de Zoom plus de 624 leaders IT et cadres supérieurs et près de 1 870 employés de bureau à travers le monde sur l’impact de l’IA générative sur le travail entre avril et mai 2024. Les données ont été collectées en ligne de manière anonyme et toutes les questions étaient obligatoires.