8 novembre Valence : Grenoble INP – Esisar organise le CSAW

octobre 2024 par Marc Jacob

Le vendredi 8 novembre 2024, Grenoble INP - Esisar, UGA organise à Valence la finale européenne du CSAW (Cyber Security Awareness Week), la plus grande compétition académique de cybersécurité mondiale, lancée en 2003 par New York University. Parmi les 3 000 candidats (107 pays), 400 finalistes s’affronteront dans les épreuves finales qui se dérouleront à simultanément à New-York University, NYU Abu Dhabi, Indian Institute on Technology Kânpur , Universidad Iberoamericana Mexico et Grenoble INP – Esisar, UGA

Grenoble INP - Esisar accueillera ainsi à Valence les 135 finalistes européens (14 pays et 35 universités) qui s’affronteront dans 5 épreuves.

En parallèle des compétitions, Grenoble INP – Esisar propose un programme de visite destiné au grand public et accueille le Cyberday destiné aux entreprises.

Avec plus de 700 visiteurs et participants chaque année, le CSAW est devenu un évènement incontournable sur la thématique de la cybersécurité.

Sensibiliser le grand public et susciter des vocations

Ouvert à tous et toutes, le CSAW permet de sensibiliser le grand public aux enjeux de la cybersécurité : animations, ateliers tout public, conférences. Des classes de primaire, de collège et de lycées viennent notamment avec pour objectif d’éveiller les vocations dès le plus jeune âge.

Nouveauté cette année : l’épreuve CAC², dont l’objectif est de créer un support de communication innovant pour des actions de sensibilisation du grand public à la cybersécurité (affiche, jeu, vidéo…). Les étudiants de toutes les disciplines peuvent participer (ingénieurs, graphistes, écoles de commerce, enseignants, etc.).

Enfin, pour susciter des vocations chez les lycéens et lycéennes, le CSAW comprend l’épreuve RED Team Compétition, organisée en partenariat avec Root-Me. Cette année, l’épreuve mettra en compétition 8 équipes de 1 à 3 lycéen(ne)s présélectionnées lors de qualifications en ligne qui ont mobilisé 180 équipes de toute la France. Ils devront aider « L’AGENCE » à découvrir les motivations et objectifs d’une "ORGANISATION" secrète en essayant de découvrir la manière dont les systèmes d’information ont été attaqués.

Permettre aux entreprises de détecter les talents

Les entreprises et institutions partenaires* profiteront de l’évènement pour détecter les futurs talents de la cybersécurité et se promouvoir auprès d’eux.

Capture The Flag est une épreuve où 15 équipes d’étudiants et étudiantes devront résoudre, en 36 heures non-stop, un maximum de challenges liés à toutes les thématiques de la cybersécurité.

L’épreuve Embedded Security Challenge est dédiée aux systèmes embarqués : cette année, elle concerne la sécurité des systèmes cyber-physiques et leur vulnérabilité face aux attaques par canaux cachés (extraire une information en analysant simplement des paramètres physiques comme la consommation énergétique).

Enfin, le concours Applied Research Competition récompensera les meilleurs articles publiés en 2024 par 10 jeunes chercheurs qui ont été sélectionnés pour présenter leurs travaux à un jury d’experts industriels.

Accompagner les entreprises

En parallèle de la compétition, plusieurs évènements seront dédiés aux entreprises.

Le jeudi 7 novembre, le laboratoire de Conception et d’Intégration des Systèmes (LCIS)** organise un séminaire sur ARSENE, un projet du PEPR Cybersécurité qui se concentre sur le développement de solutions souveraines pour la sécurité matérielle et logicielle.

Le vendredi 8 novembre aura également lieu le Cyberday du CSAW, une journée dédiée à la cybersécurité pour les industriels et PME organisée en partenariat avec Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Cette année, la journée portera sur les enjeux économiques de la cybersécurité pour les entreprises, avec des intervenants de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (Enisa) et de l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI).

Les participants pourront participer au jeu immersif de l’Enisa : dans l’enquête sur le piratage de MegaCorp, une entreprise de e-commerce fictive, ils joueront le rôle principal dans l’identification de la faille de sécurité.

Les partenaires industriels animeront enfin des ateliers : « Démonstration d’une cyberattaque sur un produit aéronautique » et « L’évolution des dispositifs de sécurité intégrés aux terminaux de paiement à travers les générations ».

Expertise en cyberdéfense

Grenoble INP - Esisar, UGA forme des ingénieurs en systèmes intelligents cybersécurisés (systèmes embarqués et systèmes d’information en interaction avec des entrées et sorties physiques), désormais présents dans tous les champs de la vie quotidienne et industrielle. Grâce à leurs socles de connaissances larges (électronique, informatique, sciences humaines et sociales…) les diplômés sont capables d’évoluer tous secteurs d’activités, en startup, en PME ou en grande entreprise. L’école dispose des labels SecnumEdu (ANSSI) et CyberEdu. Plus d’infos ICI.

Coté recherche, Grenoble INP - Esisar, UGA accueille le Laboratoire de Conception et d’Intégration des Systèmes (LCIS**) qui mène des recherches sur la sécurité des systèmes embarqués et distribués, notamment via des thèses en coopération avec des industriels et via la Chaire de Recherche Trust, consacrée à la sécurité et la sureté des systèmes complexes.

Enfin, la plateforme technologique Esynov, créée à Grenoble INP - Esisar, UGA, mène des actions de transfert de technologies au bénéfice des entreprises dans les domaines de la cybersécurité grâce à des formations et des installations de haut niveau : chambre anéchoïque, démonstrateurs cybersécurité, etc.

* Partenaires : Région Auvergne Rhône Alpes, Valence Romans Agglo, le Département de La Drôme, IRT Nanoelec, CyberAlps, Safran Electronics & Defense, Thalès, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, Kudelski, Root-Me, éditions Diamond.

** UGA / Grenoble INP - UGA.

Grenoble INP, institut d’ingénierie et de management, UGA

Grenoble INP - UGA, établissement public d’enseignement supérieur et de recherche, forme au sein de ses 8 écoles des étudiantes et étudiants créatifs, responsables, engagés pour un monde durable afin de répondre aux enjeux sociétaux de demain. Grenoble INP - UGA développe ses formations en synergie avec des laboratoires de recherche de haut niveau co-pilotés avec les partenaires universitaires du site et les organismes de recherche (CNRS, Inria, CEA…) et tisse depuis de nombreuses années des liens étroits avec le monde socio‐économique, qui lui permettent d’anticiper les besoins en compétences des industriels.

