8 juin 2023 de 8 heures 30 à 10 heures Paris Matinale du CyberCercle

mai 2023 par Marc Jacob

Invitées :

Myriam QUEMENER

Magistrate

Docteur en droit

Christiane FERAL-SCHUHL

Avocate

Ex Bâtonnière de Paris

Ex Présidente du CNB

Face à l’évolution constante et accélérée de la multitude d’acteurs qui composent l’écosystème numérique, souvent sous l’évolution de l’innovation et la valorisation accrue de la donnée, Myriam QUEMENER, magistrate spécialiste du numérique et de la confiance numérique, a souhaité à travers un ouvrage présenter les grandes tendances de cet écosystème, ainsi que leurs incidences sociétales et juridiques. Sont notamment abordés les sujets de data, les métavers, l’IA, les implications en matière de droits fondamentaux et d’éthique… autant de thématiques engageantes pour notre société de plus en plus numérisée.

Cette Matinale sera ainsi une occasion privilégiée d’échanger sur l’enjeu que représente aujourd’hui cette évolution de plus en plus rapide de cet écosystème au coeur de l’évolution de la société et de réfléchir sur les garde-fous à mettre pour éviter les dérives.

