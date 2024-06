8 - 12 juillet ESEO Dijon réunit des experts mondiaux en nouvelles technologies Une semaine de conférences internationales, de la data science à la sécurité informatique

juin 2024 par Marc Jacob

Du lundi 8 au vendredi 12 juillet, ESEO Dijon, Grande École d’ingénieurs, accueille 6 conférences internationales axées sur les nouvelles technologies. Elles couvriront des domaines tels que les software technologies, la data Science, les smart technologies, la sécurité numérique, le deep learning, la cryptographie ou encore les méthodologies de modélisation. Pour cette occasion, des professionnels, des experts et des chercheurs du monde entier seront réunis pour échanger sur les enjeux actuels et futurs liés à ces secteurs en perpétuelle évolution. Une opportunité pour ESEO Dijon de mettre en valeur son champ de formations spécialisées en Big Data, Industrie 4.0 et en cybersécurité.

Pendant une semaine, des professionnels, des experts et des chercheurs venus des quatre coins du globe (Australie, États-Unis, Pays-Bas, Italie, Portugal…) se rejoindront sur le campus d’ESEO Dijon pour assister et participer à 6 conférences internationales accueillies par le campus.

• Software Technologies - La conférence abordera les technologies et les méthodologies liées au développement logiciel. Elle se structurera en plusieurs volets : Ingénierie logicielle et développement de systèmes, Systèmes logiciels et applications, Technologies de base et de déclenchement

• Data Science, Technology and Applications – Tous les aspects de ces domaines seront évoqués : base de données, big data, data mining, gestion de données, ou encore sécurité des données.

• Smart Business Technologies – La conférence couvrira des questions technologiques de bas niveau telles que les plateformes technologiques, l’internet des objets, l’intelligence artificielle, la science des données et des services web. Elle traitera également des questions technologiques de plus haut niveau : processus d’entreprise, intelligence économique, jumeaux numériques, stratégie d’entreprise, etc.

• Security and Cryptography – Elle sera consacrée à la recherche en matière de sécurité de l’information et des communications. Des pistes de recherches novatrices sur les aspects théoriques et pratiques de la vie privée, de la sécurité et de la protection des données seront partagées.

• Simulation and Modeling Methodologies – La conférence soulèvera les enjeux liés aux avancées technologiques et aux défis applicatifs dans tous les domaines de la modélisation et de la simulation (modélisation des processus d’affaires, simulation multi-physique, jumeaux numériques, apprentissage automatique, etc.).

• Deep Learning Theory and Applications – Thèmes majeurs de la science des données de nous jours, le deep learning et la big data analytics (analyse des données massives) seront exposés lors de cette conférence.

Slimane Hammoudi, enseignant-chercheur à ESEO Dijon – Département Informatique, sera notamment présent lors de ce cycle de conférences.