7 avril Conférence via Zoom : "Lundi de la cybersécurité" organisé par le Cercle d’Intelligence économique avec l’Université Paris Cité et l’ARCSI

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Dans le cadre des "Lundi de la cybersécurité" organisé par le Cercle d’Intelligence économique avec l’Université Paris Cité et l’ARCSI, Venez assister à l’événement autour du thème : La Protection contre la fuite des données sensibles Le DLP (Data Loss Prevention) Lundi 7 avril 2025, 18 h 00 - 20 h 00 par visioconférence Zoom.

La cybersécurité et la protection des données professionnelles représentent l’enjeu le plus crucial pour les entreprises. Elles sont le patrimoine de celles-ci.

Le DLP (Data Loss Prevention) Prévention contre la perte de données représente à la fois une garantie mais également un contrôle des envois de données vers l’extérieur tout en devant allier légitimité, disponibilité et couverture de ceux-ci. Aujourd’hui, avec les nouvelles contraintes technologiques, les intérêts personnels mais surtout l’affûtage constant des données il est plus que nécessaire de se montrer à la hauteur de leur supervision.

Anticiper la fuite d’information repose à la fois sur la technique mais également sur la stratégie. Il est nécessaire de savoir classifier ses données, connaître son métier, évaluer le risque de chaque fuite de données potentielle.

Intervenante : Keren BISMUTH

Keren BISMUTH est consultante en cybersécurité en charge de missions DLP chez SOFTEAM consulting, société de conseil du groupe DOCAPOSTE (Groupe La Poste) .

Participation gratuite. Une partie du temps sera consacrée à vos questions et aux réponses de l’intervenante.

Inscription par mail : beatricelaurent.CDE@gmail.com

avec Inscription 07/04 dans l’objet et, si vous le désirez, quelques mots sur vous et l’intérêt que vous accordez au sujet traité.

Le pointeur Zoom sera envoyé aux inscrits et aux inscrits quelques jours avant l’événement.

