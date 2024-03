6ème édition du salon ACCESSECURITY : bilan très positif

mars 2024 par Marc Jacob

Organisée les 6 et 7 mars derniers et consacrée aux univers de la Cybersécurité et la Sûreté, la 6ème édition d’ACCESSECURITY s’est achevée au Parc Chanot sur un bilan très positif : un visitorat de qualité, un programme aux contenus riches et variés - visio-conférence grand-public, préformations, tables-rondes, pitchs - et des exposants aux multiples solutions, satisfaits de leur participation.

Le salon s’est déroulé en présence d’intervenants de renom à l’instar de Laurent Verdier et Damien Bancal, respectivement Directeur du pôle Sensibilisation de Cybermalveillance.gouv.fr et journaliste / auteur / chercheur / influenceur français spécialisé dans la Cybersécurité et dans la protection des données.

Cette édition du salon a été également marquée par la remise des TROPHÉES DE L’INNOVATION, pour la deuxième année consécutive, permettant de mettre en avant deux entreprises et leurs produits : HOPLITE pour son boitier gestionnaire de mot de passe (catégorie Cybersécurité) et EJ pour sa trappe connectée (catégorie Sûreté).

A saluer aussi la présence du Ministère de l’intérieur police judiciaire recym - réseau des experts cybermenaces et du Ministère des armées (commandement de la cyberdéfense, défense mobilité, centre d’information et de recrutement des forces armées de Marseille, garde nationale) qui a attiré toutes les attentions.

LES LAURÉATS 2024 DES TROPHÉES DE L’INNOVATION

HOPLITE KEY MANAGER LAURÉAT CYBERSÉCURITÉ

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Créé en 2021 et basé à La Penne-sur-Huveaune, Hoplite conçoit, développe et fabrique en France « Hoplite Key Manager », une solution sûre et sécurisée pour stocker et gérer tous ses mots de passe, protégeant ses données personnelles de boutiques en ligne, services de paiement, réseaux sociaux, jeux vidéo, portail web, services de cloud, banques en ligne, cartes de crédit….

Se présentant sous la forme d’un boitier blindé de petite taille, Hoplite Key Manager nécessite un seul mot de passe maître, et d’être relié à un ordinateur ou smartphone de l’utilisateur à l’aide d’un câble USB-C, pour déverrouiller et donner accès aux mots de passe contenus dans l’appareil par le biais d’une application simple et gratuite.

Hoplite Key Manager offre une triple protection pour une fiabilité maximale :

1. Sécurité maximale (double système de chiffrement de bout en bout)

2. Robustesse maximale (boitier blindé étanche, électronique de très haute qualité)

3. Confidentialité maximale (données stockées uniquement dans la mémoire de Hoplite).

EJ LAURÉAT SÛRETÉ

Spécialiste mondial des solutions d’accès aux réseaux souterrains, EJ a conçu une solution unique dans son domaine : une trappe connectée, certifiée haute sécurité, associée à une plateforme de gestion des alertes d’intrusion. Celle-ci apporte une solution aux maîtres d’ouvrages et exploitants de ces réseaux.

La trappe en acier (certifiée Origine France Garantie et certifiée niveau SR4 par le LPCB) assure un retard à l’effraction de 30 minutes minimum. Cette certification, délivrée par le BRE, est l’une des plus exigeantes en Europe en matière de sécurité anti-intrusion. Intégré à la trappe, le module connecté détecte tous types de tentatives d’intrusion (vibrations anormales, variations de températures inhabituelles et ouvertures non planifiées de la trappe).

Autonome, ce module communique avec la plateforme selon plusieurs types de protocoles, garantissant la continuité de la surveillance. La plateforme permet quant à elle plusieurs niveaux d’accès pour la gestion des alertes et l’autorisation des interventions planifiées. Elle donne une visibilité en temps réel sur le parc de trappes connectées, afin de pouvoir déclencher dans les meilleurs délais la levée de doute.