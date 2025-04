6-Mai Journée mondiale du mot de passe, Kingston rappelle que la sécurité passe aussi par le matériel

avril 2025 par Kingston

À cette occasion, Kingston, leader mondial des solutions de stockage, souhaite rappeler que la protection des données sensibles repose autant sur des mots de passe robustes que sur des supports de stockage sécurisés, capables eux aussi de garantir l’intégrité de l’information.

Sécuriser les accès, mais aussi les supports

Un mot de passe fort est essentiel, mais ne suffit pas à protéger une donnée stockée sur un support vulnérable. Les solutions Kingston, conçues pour les professionnels comme pour les particuliers, intègrent des technologies de chiffrement matériel éprouvées, assurant une double protection : logicielle et matérielle. À la différence du chiffrement logiciel, le chiffrement matériel protège les données directement sur le support lui-même, sans dépendre du système d’exploitation. Cela limite fortement les risques de piratage ou d’accès non autorisé en cas de vol ou de perte.

Utiliser du matériel de stockage sécurisé permet un accès renforcé même en déplacement, sans dépendance aux réseaux non sécurisés. Certaines solutions disposent de :

• Systèmes de verrouillage par code PIN,

• Effacement automatique après plusieurs tentatives infructueuses.

Ces dispositifs combinent performance et chiffrement, garantissant que même en cas de perte ou de vol, les données restent inaccessibles.

Des produits rigoureusement testés pour répondre aux exigences critiques

Dans les environnements professionnels, chaque faille de sécurité peut avoir des conséquences majeures.

· Selon une étude Opinion way pour Cyber Malveillance.gouv, en 2023, les coûts de la cybercriminalité en France atteignaient les 93,5 milliards de dollars. Au niveau mondial, les dommages de la cybercriminalité sont estimés à plus de 8 trillons de dollars. Et la méthode préférée des cybercriminels reste le piratage de mot de passe. Kingston conçoit ses solutions sécurisées selon des protocoles de test stricts, afin de garantir une fiabilité maximale et de réduire les risques d’exploitation ou de défaillance.

La sécurité numérique ne se limite pas à un bon mot de passe. Elle exige une culture globale de la protection, du mot de passe jusqu’au matériel.