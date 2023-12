574 €, un clic qui coûte cher

décembre 2023 par Dynata pour le compte de Gen

574 €, c’est, en France le préjudice moyen d’une arnaque en ligne selon la dernière étude de Norton. Un coût considérable mais nettement moindre qu’en Allemagne (1079€) ou aux Etats-Unis (1393)€.

Voici quelques conseils livrés par Norton pour éviter les arnaques en ligne en cette période festive et vous assurer des moments de sérénité auprès de vos proches :

💸 Redoublez de vigilance lors de vos achats en ligne : Assurez-vous de la fiabilité des sites de e-commerce que vous consultez afin d’éviter les cyber attaques. Les chercheurs de Norton détectent en ce moment plus de 1 000 fausses nouvelles boutiques en ligne par jour. Pour plus de sécurité, n’hésitez pas à installer une solution de protection en ligne.

🎁 Anticipez vos achats : Essayez le plus possible d’échelonner et d’anticiper vos achats de fin d’année, d’une part pour profiter de certaines promotions, mais surtout pour ne pas avoir à faire vos cadeaux la veille des fêtes, dans la précipitation.

📲 Profitez de vos proches et réduisez votre temps en ligne : profitez de ce moment de pause pour passer du temps avec vos proches. 38% des Français ont déjà annoncé une réduction de leur temps en ligne pour la nouvelle année afin d’améliorer leur bien-être.

Méthodologie

L’étude a été réalisée en ligne en France par Dynata pour le compte de Gen du 17 août au 4 septembre 2023 auprès de 1000 adultes âgés de 18 ans et plus. Les données sont pondérées si nécessaire en fonction de l’âge, du sexe et de la région, afin d’être réprésentative au niveau national.