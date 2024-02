5 mars Paris - Fédération des Tiers de Confiance du numérique : présentation du « Guide pratique de la lettre recommandée électronique »

février 2024 par Marc Jacob

La lettre recommandée électronique (LRE), si elle est de plus en plus utilisée, reste méconnue. Perçue à tort comme un simple email sécurisé, elle constitue pourtant un outil incontournable de la transformation digitale. Pour mieux faire comprendre la LRE, maillon essentiel d’une communication efficace, sûre et conforme, un groupe de travail de la FnTC a œuvré pendant plusieurs mois sur un « Guide pratique de la lettre recommandée ».

Ce guide, le premier rédigé par des experts du secteur, vise à éclaircir les nombreuses interrogations des professionnels et des particuliers au sujet de la lettre recommandée électronique. Il analyse le cadre juridique de cette correspondance dématérialisée, souligne les caractéristiques de la LRE, ainsi que les différences cruciales entre les typologies d’envois électroniques, et propose plusieurs cas d’usage pour mieux comprendre concrètement les modalités de la LRE.

Dans les salons de l’hôtel l’Echiquier à Paris, le 5 mars prochain à 17h45, les auteurs viendront vous présenter cette publication, et répondront à vos questions.

Cliquez ici pour vous inscrire.

📌 Hôtel l’Echiquier – 38 rue de l’Echiquier, 75010 Paris

📅 5 mars 2024 – 17h45