5 façons dont la GenAI peut transformer l’environnement de travail numérique

décembre 2024 par Getronics

En quelques mois, l’IA générative (GenAI) s’est révélée être une technologie disruptive et véritablement transformatrice. De nombreuses entreprises l’utilisent pour faire progresser leurs stratégies de Digital Workplace et améliorer continuellement l’expérience des employés, préservant ainsi leur position sur le marché. Getronics met l’accent sur l’impact de l’IA générative sur l’environnement de travail numériques et révèle les 5 façons de le transformer.

1. L’IA générative soulage les employés

La mise en œuvre d’une GenAI robuste peut permettre de réduire les tâches répétitives et secondaires mais nécessaires que les collaborateurs doivent accomplir. Il est important de garder à l’esprit que cette technologique est initialement un modèle de langage capable d’être alimenté par des données d’instruction simples et de générer un résultat lisible. Cela signifie qu’elle propose naturellement de nombreuses applications pour les tâches chronophages, comme la préparation de graphiques et de présentations à partir d’un ensemble de données, la création de résumés exécutifs pour des propositions et la réponse par email à des questions courantes.

2. L’IA générative permet un meilleur contrôle des plateformes cloud.

Il n’est pas rare que même le plus simple des environnements de travail numériques soit composé de plusieurs outils, solutions et plateformes dans le cloud, chacun ayant leurs propres qualités. Leur maintenance et leur contrôle peuvent représenter une tâche considérable, notamment lorsqu’il s’agit d’assurer une surveillance permanente, et il est facile de passer à côté de faits majeurs.

La GenAI peut permettre de détecter des tendances, prédire de potentiels problèmes et suggérer des améliorations, ce qui simplifie et rend plus efficaces les workflows.

Avec le temps, une solution de GenAI, qui se nourrit en permanence des expériences passées, devient de plus en plus précise, permettant ainsi de détecter et d’anticiper les erreurs et les défaillances du système.

3. L’IA générative offre une analyse plus rapide et plus précise des données

Grâce à la GenAI, les entreprises analysent mieux et plus rapidement de vastes ensembles de données tels que les interactions avec les clients, les tendances du marché et les processus internes, en tirant parti d’algorithmes avancés pour les passer au crible de manière beaucoup plus efficace que les analystes humains. Elle identifie plus rapidement les tendances, les anomalies et les idées, qui pourraient passer inaperçues.

La GenAI propose également des analyses de données prédictives complexes, qui permettent de prévoir les tendances et les comportements futurs sur la base des données actuelles. Cette approche particulièrement bénéfique facilite la planification stratégique et la prise de décision : telle l’anticipation de pics de demande ou de perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

4. L’IA générative garantit une meilleure gestion et une meilleure surveillance des équipements

La GenAI améliore considérablement l’évaluation et la gestion de la durée de vie du matériel au sein d’un environnement de travail numérique. Dans un monde où la technologie évolue rapidement et impactent les opérations commerciales, la gestion proactive des actifs est essentielle. L’IA surveille en permanence la santé et les performances du matériel, des composants individuels d’un poste de travail aux serveurs et systèmes de réseau à grande échelle.

En analysant les modes d’utilisation, les conditions environnementales et les données de performance, l’IA peut prédire quand une pièce de matériel est susceptible de tomber en panne ou nécessite une maintenance. Cela permet aux entreprises d’agir en conséquence et de réparer ou remplacer le matériel avant son obsolescence, tout en limitant les temps d’arrêt et en garantissant une productivité continue. En outre, grâce à l’intégration dans un chatbot interne basé sur l’IA, ces problèmes peuvent être automatiquement remontés au service informatique.

Au-delà de la maintenance prédictive, la GenAI peut également contribuer à optimiser l’utilisation des ressources matérielles existantes : les algorithmes d’IA sont capables d’analyser les workflows charges de travail et les modes d’utilisation vont suggérer des moyens plus efficaces d’utiliser le matériel, prolongeant ainsi sa durée de vie.

5. L’IA générative améliore le niveau de sécurité

Enfin, en intégrant les solutions GenAI dans les environnements de travail numériques et physiques, les entreprises peuvent considérablement renforcer leurs stratégies de sécurité digitale et physique.

Les systèmes d’IA surveillent et analysent en permanence les activités d’un environnement de travail numérique donné, permettant de détecter en temps réel des situations inhabituelles ou potentiellement dangereuses. L’IA peut, ainsi, identifier des tentatives d’accès non autorisé ou reconnaître des critères indiquant une violation de sécurité.

Au-delà de la protection des actifs, la GenAI peut également jouer un rôle essentiel dans l’amélioration de la sécurité physique. Elle peut, en effet, détecter les risques potentiels sur le lieu de travail, tels que les équipements non surveillés ou les comportements dangereux, et ainsi prévenir les accidents avant qu’ils ne se produisent. Ce double rôle de l’IA dans la surveillance des domaines numérique et physique garantit une approche globale de la sécurité.

Enfin, les cybercriminels utilisant de plus en plus l’IA à des fins malveillantes, comme le déploiement de malwares sophistiqués ou la violation de pare-feu, il est impératif que les entreprises gardent une longueur d’avance en intégrant également l’IA et la GenAI à leurs stratégies de cybersécurité.