5 et 6 mars Marseille et en Visio : Les rendez-vous d’ACCESSECURITY

février 2024 par Marc Jacob

CONNAITRE ET MIEUX SE PROTÉGER DES CYBERMENACES :

Outils et recommandations proposés par cybermalveillance.gouv.fr*

Après l’hameçonnage, le piratage de compte est la 2ème menace tous publics confondus en 2023.

En l’espace de quelques années seulement, Cybermalveillance.gouv.fr a ainsi vu sa fréquentation

passer de 200 000 visites en 2017 à plus de 3,7 millions en 2023. Au total, ce sont 12 millions de personnes qui sont venues chercher de l’aide sur le guichet unique de la cybersécurité.

Animée par Laurent VERDIER**, Directeur du pôle Sensibilisation de Cybermalveillance.gouv.fr,

le rendez-vous du 5 mars permettra de sensibiliser le plus grand nombre aux risques cyber

* Créé par l’ANSSI et le ministère de l’Intérieur, Cybermalveillance.gouv.fr est le dispositif national d’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance, de prévention et sensibilisation aux risques numériques et d’observation de la menace. Ses publics sont les particuliers, les entreprises (TPE-PME-ETI), les associations et les collectivités territoriales.

**Laurent Verdier a rejoint le dispositif Cybermalveillance.gouv.fr en septembre 2020 pour contribuer à l’animation et au développement de la sensibilisation des publics au risque cyber. Mis à la disposition du groupement d’intérêt public contre les actes de cybermalveillance (GIP ACYMA) par le ministère de l’Intérieur, il s’appuie aujourd’hui sur une solide expertise en matière de cybercriminalité et son expérience acquises dans ce domaine depuis 2002 au travers de différents services spécialisés puis au sein du Centre de Cyberdéfense de l’ANSSI

Le salon professionnel ACCESSECURITY

Créé en 2015 par la SAFIM, il ouvrira ses portes les mercredi 6 et jeudi 7 mars au Parc Chanot. Désormais annuel, ce salon 100% business consacre 2 journées complètes à la Cybersécurité et de la Sûreté, et accueille des entreprises spécialisées, des intervenants de renom et des visiteurs professionnels qualifiés.

Vitrine des grandes tendances et innovations, il permettra d’échanger et de partager des expériences sur les grands enjeux sécuritaires lors de plusieurs rendez-vous :

– Des sessions de pré-formations gratuites sur des sujets sensibles, avec remise d’une attestation de suivi délivrée aux participants par la société spécialisée Intelligences Formations.

– Des tables rondes d’acheteurs et d’experts pour s’informer et se former.

– Autre temps fort : la présence, le mercredi 6 mars de 16h30 à 17h30, de Damien BANCAL, influenceur français en cybersécurité, en tant que Grand Témoin.

AU PROGRAMME DES 6 & 7 MARS

NEW ▶ DAMIEN BANCAL, GRAND TÉMOIN DU MERCREDI 6 MARS (16h30 / 17h30)

Journaliste / auteur / chercheur français spécialisé dans la Cybersécurité et dans la protection des données, Damien Bancal est classé par la société britannique TYTO, 9ème influenceur Cybersécurité en Europe et 18ème influenceur High Tech France. Il est, entre autres, connu pour son travail de sensibilisation à la sécurité informatique et à la protection de la vie privée en ligne. Il est le fondateur du site "Zataz.com" qui a pu aider bénévolement plus de 80.000 entreprises francophones à se protéger des pirates. Gendarme de réserve [RC] Lieutenant-Colonel ComCyberGend, Damien Bancal officie, ou a pu officier, pour des titres tels que Le Monde, TILT, 01Net, L’Echo des Savanes, RTL, M6, WEO, Smart Tech, France 3, « Ça peut vous arriver », Que Choisir… Auteur/co-auteur de 17 livres, il est récipiendaire du Prix « coup de cœur » du livre du FIC 2022.

NEW ▶ 4 SESSIONS DE PRÉ-FORMATION

PRÉ-FORMATION N°1 Cybersécurité : MERCREDI 6 MARS DE 10H A 11H

NIS 2 (NETWORK AND INFORMATION SECURITY VERSION 2) « Pourquoi ? Pour qui ? Quand ? Comment ? » 18 secteurs d’activité́ sont concernés par la nouvelle directive. Êtes-vous concernés ? Quelles sont vos obligations ? Quels sont les risques ? Comment agir et/ou réagir ?

PRÉ-FORMATION N°2 Sûreté : MERCREDI 6 MARS DE 14H A 15H

LES ARNAQUES PAR LA FRAUDE DOCUMENTAIRE « Usurpation d’identité́, faux certificats d’authenticité́, fausse qualité́, tout est bon pour se faire escroquer, se faire arnaquer ... jusqu’à compromettre la survie de l’entreprise ! » Quelles sont les fraudes documentaires du moment et les "grands classiques" ? Comment les déceler ? Comment s’en prémunir ?

PRÉ-FORMATION N°3 Sûreté : JEUDI 7 MARS DE 10H A 11H

FAILLES HUMAINES ET BIAIS COGNITIFS. Notre cerveau n’est pas si rationnel que ça ! De nombreux "bugs" faussent notre jugement et la qualité de nos décisions. Les escrocs et les manipulateurs le savent bien ... et en profitent pour nous arnaquer ! » Quels sont les failles et les biais cognitifs les plus courants ? Comment en prendre conscience ? Quelles attitudes adopter pour ne pas se faire avoir ?

PRÉ-FORMATION N°4 Cybersécurité : JEUDI 7 MARS DE 14H A 15H

FLIPPER ZÉRO, JOUET INNOCENT OU NOUVEAU CAUCHEMAR ? « Il adore pirater les protocoles radio, les systèmes de contrôle d’accès, le matériel, et plus encore... » nous dit son concepteur. En vente libre, il peut donc devenir votre pire cauchemar ! Le connaître, c’est déjà̀ s’en prémunir... Qu’est-ce que c’est ? Comment fonctionne-t-il ? Que peut-il faire ? Comment puis-je me protéger ?

NEW ▶ 4 TABLES RONDES D’ACHETEURS

MERCREDI 6 MARS

11h30 > 12h30 : Cybersécurité : Nouvelles règles, nouveaux enjeux 2024 ! Les entreprises sont-elles prêtes ? Laurent Verdier, Directeur Formation - CyberMalveillance.gouv.fr, Charlie Bromberg - Hacker Ethique - Chef Pentesting France CAPGEMINI, Thomas Vella - RSSI CROSSCALL, Nidhal Ben Aloui, Conseiller Technique Cyber REGION GENDARMERIE PACA

15h30 > 16h30 : Sûreté : JO 2024. Comment faire de la sécurité un levier de plaisir partagé (athlètes & spectateurs). Comment concilier les contraintes de sécurité avec une organisation harmonieuse des jeux ? Marc Labouz -Directeur Sûreté RTM, Benoit Camiade – Directeur de crise AP-HM, Jean-Michel Mascaro – Directeur adjoint de la Sûreté AP-HM

JEUDI 7 MARS

11h30 > 12h30 : Cybersécurité : IA & Nouvelles Technologies. Plus sûr ou plus risqué pour la sûreté/sécurité ? Stéphan Le Doare Manager DSI CONCEPT, Alan Ferbach - Président Co-Fondateur VIDETICS, Alexandre Fousse – Président STRAAD.A, Philippe Leclerc - Responsable Filière Sûreté & Sécurité SAFE CLUSTER

15h30 > 16h30 : Sûreté : Intelligence artificielle versus facteur humain. Nouveaux enjeux de cybersécurité ? Julien Francq – Responsable Recherche & Innovation en Cybersécurité NAVAL GROUP, Célia Nowak - Déléguée Sécurité Numérique Région Sud PACA ANSSI, Jérôme Poggi – ASSI Ville de Marseille, Roman Segura, Business Development Strategie Int CYBERWINGS

INFORMATIONS PRATIQUES

► DATES & HORAIRES :

MERCREDI 6 MARS de 9h à 18h30

JEUDI 7 MARS de 9h à 18h

► LIEU : Palais de l’Europe, Parc Chanot Marseille

► INSCRIPTION AU SALON Salon exclusivement réservé aux professionnels. Entrée gratuite sur présentation d’un badge, carte d’invitation ou bien justificatif professionnel - Parking payant sur place

► PLUS D’INFOS : www.accessecurity.fr