41% des DSI prévoient une augmentation de leur budget en 2025

septembre 2024 par Abraxio

Selon les résultats, 41% des DSI prévoient une augmentation de leur budget. Une tendance reflétant non seulement l’inflation mais aussi une demande qui reste très soutenue en termes de digitalisation des activités et de transformation numérique pour renforcer l’efficacité des organisations, un engagement renforcé envers la cybersécurité et l’innovation digitale.

À l’inverse, 12% anticipent une réduction budgétaire, souvent imposée par les difficultés économiques des secteurs dans lesquels ils interviennent ou des directives strictes de coupe budgétaire dans le secteur public par exemple.

29% maintiendront les mêmes niveaux qu’en 2024 et 17% sont encore incertains quant à leurs prévisions.

Les discussions avec les DAF/DG s’annoncent délicates : 47,5% des répondants s’attendent à des échanges difficiles (contre 41 % à l’inverse), illustrant la pression que subit la DSI pour aligner ses ressources avec les priorités stratégiques de l’entreprise, l’ensemble des demandes Métiers et les exigences de fonctionnement du système d’informations (sécurité notamment), les coûts récurrents de la DSI représentant une part substantielle et difficilement compressible du budget. L’accélération de la transformation digitale oblige à des arbitrages complexes.

Cet arbitrage budgétaire ne doit pas reposer dans les seules mains du DSI mais bien faire l’objet d’une décision éclairée et concertée au niveau d’un Comité de Direction. Abraxio facilite ce processus en fournissant aux DSI un cadre méthodologique pour faire des choix rationnels, basés sur des données concrètes et objectives. Pour établir son budget d’investissement, la DSI consulte l’ensemble des fonctions de son entreprise pour identifier les besoins pour l’exercice à venir. Chaque projet est étudié, « macro-chiffré » et surtout évalué à l’aide d’un scoring partagé avec les Métiers qui mesure autant sa valeur générée pour l’entreprise que ses conditions d’exécution. Complété par les enseignements tirés du passé (comparaison avec les équilibres du budget de l’année N-1 par exemple), cela favorise des débats stratégiques et équilibrés au sein des organisations et lors des réunions d’arbitrage du CODIR.

Les principaux défis des DSI pour 2025

Les défis majeurs identifiés par les DSI incluent la pression budgétaire croissante (22,3%) entraînant des discussions tendues avec le DAF, la recherche d’un alignement des priorités avec les attentes Métiers et la stratégie de l’entreprise (18,1%), et l’enjeu d’assurer la pédagogie autour du budget (17%).

Samuel Revenu, CEO d’Abraxio souligne que “malgré ces défis, l’investissement dans le digital demeure une priorité stratégique pour les entreprises, motivant les DSI à sécuriser des ressources additionnelles notamment pour la cybersécurité et l’innovation”.

Le processus de préparation budgétaire reste une épreuve rigoureuse, étalée sur plusieurs mois du début de l’été à novembre. Abraxio intervient en facilitant ce processus d’élaboration grâce à une plateforme innovante dédiée aux DSI qui leur permet notamment de collecter, chiffrer et présenter les besoins Métiers de manière structurée, avec des mises en perspective pertinentes pour éclairer la décision. Cela réduit significativement le temps consacré à la construction et à l’analyse du budget, laissant plus de place à des discussions stratégiques au sein du comité de direction.