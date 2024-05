3i investit 116 M€ dans Constellation

mai 2024 par Marc Jacob

Basé à Saint-Cloud (92), Constellation accompagne les ETI dans la gestion de leur infrastructure informatique en opérant leurs environnements cloud public et cloud privé et en supervisant la cybersécurité de ces sociétés grâce à son centre d’opération de cybersécurité (« SOC »). En complément de ces activités, Constellation accompagne ses clients dans le développement applicatif et le conseil IT.

Le groupe est idéalement positionné pour tirer parti de tendances durables telles que la digitalisation des entreprises, en particulier les ETI ; l’externalisation croissante de la gestion des infrastructures et des applications par les départements IT ; la transition vers le cloud hybride et les besoins accrus en cybersécurité.

Constellation a connu une croissance annuelle à deux chiffres sur période longue. Cette croissance s’explique par la pertinence de sa proposition de valeur et l’excellence de sa qualité de service, qui lui ont permis de continuellement renforcer sa base de clients et d’accélérer le rythme d’acquisition de nouveaux comptes. Avec 19 opérations de croissance externe réalisées depuis 2016, Constellation a non seulement élargi sa couverture nationale mais également enrichi significativement son offre de services, se positionnant comme une plateforme de consolidation bien établie. Au-delà du soutien à la transition numérique, le groupe milite activement pour la transition climatique, notamment dans le domaine du numérique responsable.

L’investissement de 3i permettra à Constellation d’intensifier sa croissance, tant organique que par le biais d’acquisitions. 3i s’associera à l’équipe de fondateurs de Constellation, dirigée par Etienne Besançon, qui réinvestissent significativement aux côtés de leur nouvel actionnaire. Parmi les investisseurs minoritaires, Qualium cédera sa participation à 3i, tandis que Cap Horn Finance réinvestira pour continuer à soutenir le groupe.

La réalisation de l’opération reste soumise à l’accord des autorités antitrust et réglementaires.

Conseils acquéreur :

•

Conseil M&A : Shibumi Corporate Finance (Jean-Michel Lebouvier, François Kittel)

•

Due Diligence Financière : EY (Stéphane Vignals, Maxime Prat)

•

Due Diligence Stratégique : EY Parthenon (Etienne Costes, Thomas Solelhac)

•

Due Diligence Opérationnelle & Technique : Akvize (Mickael Maindron)

•

Due Diligence Juridique, Fiscale et Sociale : EY (Frédéric Reliquet, Magali Levy, Thomas Mesnard, Aurélie Broussy Marchandon)

•

Due Diligence Assurance : Marsh (Xavier Faurie)

•

Avocats : Weil Gotshal & Manges (Jean Beauchataud, Edouard de Lamy, James Clarke, Fanny Zhuo)

Conseils vendeur :

•

Due Diligence Financière : Squareness (Antoine Fléchais)

•

Avocats : Richelieu Avocats (Vincent Merat, Marie-Agnès Guillemare, Guillaume Marguet, Domitille De Clavière, Mahe Randrianatoavina), Mayer Brown (Hadrien Schlumberger)

Conseils prêteur :

•

Avocats : Goodwin (Frédéric Guilloux)

À