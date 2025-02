3 questions à Anwar Dahab, DG France de Dell Technologies - IA de confiance et cybersécurité, un nouvel enjeu stratégique pour les entreprises

février 2025 par Anwar Dahab, DG France de Dell Technologies

L’essor de l’intelligence artificielle transforme radicalement le paysage économique et technologique, soulevant des questions cruciales autour de la sécurité, de la gouvernance des données et de la fiabilité des modèles. À l’occasion du Sommet de l’IA qui se tiendra à Paris, Anwar Dahab, Directeur Général France de Dell Technologies, partage sa vision sur les défis et opportunités d’une IA privée et de confiance pour les entreprises.

1. Quelles sont les évolutions majeures de l’IA ces dernières années et pourquoi l’IA privée devient-elle un enjeu central ?

"Nous avons assisté à une véritable révolution en matière d’intelligence artificielle. Nous sommes passés d’un modèle ’centré sur l’algorithme’ à une approche ’centrée sur la donnée’. Cela signifie que la qualité, la gouvernance et la sécurisation des données sont devenues des enjeux stratégiques pour toutes les entreprises.

Aujourd’hui, la prochaine vague d’innovation repose sur l’IA privée, qui permet aux entreprises de déployer des modèles sur leurs propres infrastructures, garantissant ainsi un contrôle total sur leurs données sensibles. Ce virage est essentiel pour répondre aux exigences de confidentialité, de conformité réglementaire et d’optimisation des performances. L’IA privée offre aux organisations la possibilité d’exploiter la puissance de l’IA tout en maintenant une maîtrise complète sur la propriété et la sécurité des données."

2. Quelles sont les conditions pour réussir un projet d’IA privée de confiance ?

"Un projet d’IA privée réussi repose sur plusieurs piliers. D’abord, il est crucial de définir précisément les objectifs économiques et les cas d’usage. L’IA ne doit pas être une expérimentation isolée, mais un levier stratégique aligné sur les priorités de l’entreprise.

Ensuite, le cadre éthique et réglementaire doit être une priorité. Les entreprises doivent s’assurer que leurs modèles respectent les principes de transparence, d’explicabilité et de protection des données. Cela implique de choisir les bons modèles – qu’ils soient propriétaires, open source ou hybrides – et de mettre en place une gouvernance robuste pour la gestion des données.

Enfin, l’infrastructure joue un rôle clé. L’approche idéale consiste à amener l’IA vers les données et non l’inverse. Cela passe par une hybridation des environnements – cloud public, cloud privé, edge computing – afin de garantir une flexibilité maximale tout en préservant la souveraineté des informations."

3. Comment garantir la cybersécurité face aux nouvelles menaces liées à l’IA ?

"La cybersécurité est l’un des enjeux majeurs de l’IA. Les menaces évoluent rapidement et deviennent de plus en plus sophistiquées. Nous voyons émerger des attaques ciblant directement les modèles d’IA, avec des tentatives de manipulation des données d’entraînement ou d’exploitation de vulnérabilités dans les API.

Pour y faire face, plusieurs mesures sont essentielles. Un contrôle strict des accès et une segmentation des bases de données permettent de limiter les risques de compromission. Les entreprises doivent ensuite renforcer la protection contre les requêtes malveillantes et intégrer des mécanismes de détection avancée pour surveiller les anomalies en temps réel.

Enfin, la cyber-résilience est un aspect fondamental. Il ne suffit pas de se défendre contre les attaques, il faut également être capable de réagir rapidement en cas d’incident. La mise en place de ’coffres-forts numériques’ pour sécuriser les données critiques et assurer la continuité d’activité est une priorité absolue."

L’intelligence artificielle ouvre des perspectives immenses pour les entreprises, mais elle impose aussi de nouvelles responsabilités. Adopter une IA de confiance, maîtriser ses données et renforcer la cybersécurité sont les clés pour en faire un levier de transformation durable et sécurisé. Dell Technologies accompagne les organisations dans cette transition en leur fournissant les infrastructures, les outils et l’expertise nécessaires pour déployer une IA performante et souveraine.

