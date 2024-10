3/4 des ingénieurs logiciels utiliseront des outils de codage assistés par l’IA d’ici 2028 - Pierre Launay répond

octobre 2024 par Pierre Launay, Président du Syndicat Français des Professionnels du NoCode

Le SFPN (Syndicat Français des Professionnels du NoCode) souligne que l’implémentation des outils NoCode - Lowcode couplée à l’IA est en train de révolutionner le développement de logiciels. Les entreprises, de toutes tailles et secteurs font face à un changement radical de paradigme dans qui redéfinit les stratégies et la création de valeur.

Les principales questions que l’ont peut se poser sont :

– Comment les metiers du code vont-t-il évoluer et quelles sont les perspectives de création et mutation d’emploi directement liées à l’IA et le NoCode dans las prochaines années ?

– Comment l’IA et le NoCode peuvent multiplier les ressources et permettre de se concentrer sur un travail de plus grande valeur qui nécessite réellement une touche humaine ?

– Dans quelle mesure la France se démarque-t-elle dans les domaines de l’IA et du NoCode ?

– Comment assurer la formation des travailleurs aux enjeux de l’Intelligence Artificielle et du NoCode ?

– En quoi le NoCode et LowCode et l’IA sont-ils complémentaires et indissociables ?

Pierre Launay, président du SFPN, ajoute : « Dans un environnement en pleine mutation, la plupart des acteurs du secteur informatique considèrent l’IA comme un incroyable générateur de postes à forte valeur ajoutée, et ceux qui passent à côté de cette révolution encourent le risque de tomber dans l’osbolescence. La communauté française NoCode - LowCode a un rôle prépondérant à jouer dans cette transformation, qui va au-delà des enjeux nationaux. »