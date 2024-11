28 novembre Montrouge : Rencontres AGIR 2024

novembre 2024 par Marc Jacob

Unique en leur genre, les rencontres AGIR* se tiendront cette année le jeudi 28 novembre 2024 au Beffroi de MONTROUGE (92). Organisées par la gendarmerie nationale, elles réunissent porteurs de besoins et entreprises françaises afin de répondre aux attentes de l’État et collectivités locales, en quête de solutions innovantes pour bâtir l’avenir. Créées en 2021 par la gendarmerie nationale, ces rencontres ont rassemblé l’an dernier plus de 600 participants autour de speed-meetings de 15 minutes.

Durant cette journée, entrepreneurs, start-ups, TPE, PME ou grands groupes vont rejoindre

différentes administrations publiques (ministère de l’Intérieur, des armées, de la justice ou

de l’économie) afin d’évoquer les besoins de ces administrations, d’orienter leur R&D et ce,

dans l’objectif de construire dès aujourd’hui les outils de demain. Ce sera aussi l’occasion

de comprendre l’écosystème d’innovation de l’État à travers de nombreuses tables rondes.

AGIR accueille également cette année un HACKATON « innovations low_tech pour la

défense et la sécurité ». Il s’agira pour des étudiants d’écoles d’ingénieurs de concevoir sur

place et en 24 heures chrono des équipements répondant aux besoins essentiels des

unités de gendarmerie et des autres forces armées.

Enfin, cette journée sera clôturée par l’attribution de plusieurs prix, récompensant les

projets et démarches les plus novateurs au sein de la gendarmerie.

Les entreprises souhaitant s’inscrire peuvent encore le faire à l’adresse suivante :

https://agir-gendarmerie.fr

* Accompagnement par la Gendarmerie de l’Innovation, de l’industrie et de la Recherche.