28 janvier : Journée Internationale de la protection des données : Commentaire Veeam

janvier 2025 par Edwin Weijdema, Field CTO EMEA & Cybersecurity Lead de Veeam

« Cette année, la Journée Internationale de la Protection des Données revêt un caractère particulier. L’entrée en vigueur de réglementations de premier plan en matière de cybersécurité dans le monde entier telles que NIS2 et DORA a changé la donne depuis que nous avons célébré cette journée il y a tout juste 12 mois. »

« En effet, avec NIS2, la responsabilité des entreprises en matière de résilience des données a désormais une importance bien plus grande. Il ne s’agit plus de se renvoyer la balle : la responsabilité incombe en dernier ressort à la direction de l’entreprise. Ainsi la résilience des données passe d’une « exigence de cybersécurité » à un différentiateur commercial tangible. À ce jour, les vulnérabilités et les ransomwares ne sont toujours pas de l’ordre de l’éventualité, et je ne pense pas que cela va changer rapidement. Etant de plus en plus sensibilisés sur le sujet, les dirigeants exigent dorénavant des preuves de la résilience des données de leur organisation de la part de leurs équipes internes tout autant que de leurs partenaires tiers.

« Cette journée est une bonne occasion de réfléchir à tout ce qui peut changer en un an. Au final, il ne faut pas que les organisations comptent uniquement sur des « marqueurs » tels que cette journée pour les inciter à prendre conscience de l’importance de la résilience des données, qui doit être une priorité 365 jours par an ».