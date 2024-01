26 février 2024, 18 h 00 - 20 h 00 Visoconférence - "Lundi de la cybersécurité" : La cyber-résilience dans l’Union européenne Il est temps d’agir

janvier 2024 par Marc Jacob

Dans le cadre des "Lundi de la cybersécurité" organisés par le Cercle d’Intelligence économique avec l’Université Paris Cité et l’ARCSI, Venez assister à l’évènement autour du thème : La cyber-résilience dans l’Union européenne Il est temps d’agir le lundi 26 février 2024, 18 h 00 - 20 h 00 par visioconférence Zoom.

L’Union européenne avait déjà observé une augmentation de 26 % des attaques en 2022 et plus inquiétant encore, une très grande majorité des organisations déclarait avoir subie une cyberattaque. Cette tendance s’est poursuivie en 2023.

Plier pour ne pas rompre ! La cyber-résilience décrit la capacité de l’organisation à anticiper, protéger, détecter, répondre et récupérer rapidement d’un incident de sécurité informatique majeur. Avec l’augmentation de la digitalisation des activités professionnelles et des cyberattaques qui l’accompagnent, la cyber résilience est devenue un enjeu stratégique majeur pour toutes les entreprises.

C’est dans ce contexte que l’Union Européenne a entrepris plusieurs mesures et obligations pour renforcer la résilience cyber à l’échelle européenne.

Intervenants

Laurent Peliks est Associé EY, responsable des offres de cyber résilience au sein de la zone EMEIA (Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique).

Stéphane Brebion est le leader EY des offres de cyber-résilience pour la région Europe de l’Ouest.

Une partie du temps sera consacrée à vos questions et aux réponses des intervenants.

Participation gratuite

Inscription par mail : beatricelaurent.CDE@gmail.com

avec « Inscription 26/02 » dans l’objet et quelques mots sur vous et l’intérêt que vous accordez au sujet traité. Le pointeur Zoom sera envoyé aux inscrites et aux inscrits quelques jours avant l’évènement.

Tous les renseignements sur cet évènements sont ICI

