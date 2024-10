25.830 Fachbesucher und 897 Aussteller: it-sa Expo&Congress setzt neue Bestmarken als führendes IT-Security-Event

Oktober 2024 von Yelena Jangwa-Nedelec, Global Security Mag it-sa Expo&Congress

Global Security Mag hatte das Vergnügen an der it-sa 2024 teilzunehmen und wieder Medienpartner der Veranstaltung zu sein. Ein Event voller spannender Gespräche: Interviews folgen.

· 33 Prozent mehr Besucher: it-sa Expo&Congress unterstreicht Rolle als führende Fachveranstaltung für Informationen und persönlichen Dialog

· Neuer Aussteller-Rekord belegt die Bedeutung als Branchenplattform des IT-Sicherheitssektors

· Hohe Auslandsbeteiligung, drei internationale Gemeinschaftsstände und hochrangige Beteiligung aus Politik und europäischen Behörden

· Intensiver Experten-Austausch und Wissenstransfer im begleitenden Congress@it-sa

· Digitalplattform it-sa 365 mit Services zur Messe und ganzjährigem Informations- und Networking-Angebot

„Die it-sa Expo&Congress baut damit ihre Position als wichtigster Treffpunkt für den persönlichen Austausch unter IT-Sicherheitsexpertinnen und -experten weiter aus. Die um ein Drittel höhere Besucherzahl bestätigt, wie wichtig die it-sa Expo&Congress als Treffpunkt für den internationalen Austausch zur Cybersicherheit ist. So viele Fachbesucherinnen und Besucher in Nürnberg zu versammeln, freut mich besonders. Denn sie alle stellen gemeinsam und im Schulterschluss mit der IT-Sicherheitsindustrie auf der it-sa Expo&Congress die Weichen für mehr Sicherheit in der digitalen Welt!“, erklärt Frank Venjakob, Executive Director it-sa zum Abschluss.