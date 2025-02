24 février 18 h 00 - 20 h 00 par Zoom "Lundi de la cybersécurité" : Intelligence de la guerre. Renseignement, cyberdéfense, influence Les guerres d’Ukraine, cybersécurité, renseignements, intelligence économique

février 2025 par Marc Jacob

Dans le cadre des "Lundi de la cybersécurité" organisé par le Cercle d’Intelligence économique avec l’Université Paris Cité et l’ARCSI, Venez assister à l’événement autour du thème : Intelligence de la guerre. Renseignement, cyberdéfense, influence Les guerres d’Ukraine, cybersécurité, renseignements, intelligence économique. Lundi 24 février 2025, 18 h 00 - 20 h 00 par visioconférence Zoom.

La cybersécurité est au cœur du champ de bataille, au cœur des systèmes financiers de la guerre économique. Elle soutient les actions du renseignement humain et électronique. Tous les belligérants cherchent à renforcer leur souveraineté numérique face à l’adversaire.

Le 24 février 2025 sera le troisième anniversaire d’un affrontement effroyable qui peut briser l’Union européenne car les choses tournent mal. Le Lundi de la Cybersécurité sera l’occasion d’un bilan. Pourquoi ce conflit ? Quels en sont les véritables ressorts, les aspects cachés ou négligés de cette tragédie ?

Intervenant : Bernard BESSON

Bernard BESSON ancien chef de cabinet aux RG puis à la DST au moment de la chute de l’URSS a été l’adjoint du Haut responsable à l’intelligence économique M Alain Juillet.

Il est aujourd’hui directeur scientifique du Comité intelligence économique et stratégique des ingénieurs et scientifiques de France (IESF)

Participation gratuite. Une partie du temps sera consacrée à vos questions et aux réponses des intervenants. Inscription par mail :

beatricelaurent.CDE@gmail.com

avec « Inscription 24/02 » dans l’objet et si vous désirez le quelques mots sur vous et l’intérêt que vous accordez au sujet traité. Le pointeur Zoom sera envoyé aux inscrits et aux inscrits quelques jours avant l’événement.

Tous les renseignements sur ces événements sont ICI