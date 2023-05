24 Mai | 11h00 - WEBINAIRE WALLIX en partenariat avec GLIMPS : Propagations des Malwares aux données sensibles : comment limiter les risques en protégeant vos accès ?

mai 2023 par Marc Jacob

Nos intervenants experts partageront avec vous les bonnes pratiques pour protéger les accès aux données sensibles de votre organisation et prévenir la propagation des malwares efficacement. Ils démontreront concrètement comment combiner les solutions de gestion des accès à privilèges WALLIX PAM4ALL, WALLIX BASTION, avec les solutions de détection et d’identification des logiciels malveillants et des menaces inconnues GLIMPS MALWARE pour garantir la sécurité de votre organisation.

Destiné à tous ceux qui souhaitent renforcer la sécurité de leur organisation et protéger leurs données sensibles contre les cyberattaques, ce webinaire vous permettra de découvrir comment :

Débusquer les malwares connus et inconnus avant qu’ils n’atterrissent dans votre environnement, analyser et caractériser rapidement les fichiers malveillants et bloquer les attaques et les mouvements latéraux,

Assurer une surveillance robustes des accès à privilèges, gérer, contrôler et auditer l’accès aux ressources et aux infrastructures informatiques critiques,

Mettre en place une stratégie de défense en profondeur contre les malwares, tel que ransomwares.

Cet échange sera également une opportunité de poser toutes vos questions à nos experts lors d’une session de Questions/Réponses.

