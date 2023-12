22 janvier 18 h 00 - 20 h 0 visioconférence - "Lundi de la cybersécurité" : Etat stratège et cybersécurité

décembre 2023 par Marc Jacob

Dans le cadre des "Lundi de la cybersécurité" organisés par le Cercle d’Intelligence économique avec l’Université Paris Cité et l’ARCSI, Venez assister à l’évènement autour du thème : Etat stratège et cybersécurité le lundi 22 janvier 2024, 18 h 00 - 20 h 00 par visioconférence Zoom.

Dans une Europe en guerre, les souverainetés technologiques, énergétiques, sanitaires et militaires pour ne citer que ces quatre exigences, élargissent le périmètre du stratégique. Elles agrandissent les missions de la cryptologie à des acteurs incertains, étrangers aux structures publiques mais sources d’informations incontournables.

L’épigénèse des conflits en cours sur le continent et au Moyen Orient multiplie les champs de l’Etat-stratège. Des situations, des problèmes nouveaux deviennent stratégiques du jour au lendemain. Il ne suffit plus de décrypter des données, il faut les interpréter, les présenter au politique.

Mais n’oublions pas que l’Etat stratège comme la cybersécurité sont d’abord des affaires d’hommes et de femmes.

Intervenant

Bernard Besson a été contrôleur général honoraire de la DGSI et de l’IGPN. Il a occupé de hautes fonctions au sein des services de renseignement sur les questions de guerre économique. Il est président du comité scientifique de la Commission intelligence économique des Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF). Avec Jean Claude Possin il a récemment publié Intelligence politique et Etat-stratège. Amazon 2022. Il a fondé la société Bernard Besson Consulting en 2010 où Il conduit des audits d’intelligence économique.

Une partie du temps sera consacrée à vos questions et aux réponses des intervenants.

