21 octobre, 18 h 00 - 20 h 00 - visioconférence : "Lundi de la cybersécurité" Directive NIS2 transposée en droit français, un changement majeur pour la cybersécurité

octobre 2024 par Marc Jacob

Dans le cadre des "Lundi de la cybersécurité" organisés par le Cercle d’Intelligence économique avec l’Université Paris Cité et l’ARCSI, Venez assister à l’évènement autour du thème : Directive NIS2 transposée en droit français, un changement majeur pour la cybersécurité. Lundi 21 octobre 2024, 18 h 00 - 20 h 00 par visioconférence Zoom

Avec la Directive NIS2 on entre dans une ère résolument nouvelle, celle où les 27 Etats de l’UE disent « les cyberattaques, ça suffit ». Cette Directive va être transposée dans les Lois nationales des 27 Etats d’ici la fin de l’année 2024.

En France, avec ce texte qui s’annonce, c’est l’ANSSI qui devient un peu plus, le régulateur majeur de la cybersécurité. Mais la Directive NIS2 prend place au sein de l’entier système juridique et pose par son ambition et les mesures fortes qu’il contient, de nombreuses questions juridiques par exemple sur la responsabilité juridique des acteurs.

Intervenant : Maître Olivier ITEANU

Olivier Iteanu est Avocat à la Cour d’appel de Paris depuis 30 ans et enseigne le droit du numérique en Master 2 du numérique à Paris I Sorbonne. Il est l’auteur de 5 ouvrages dont « Tous cybercriminels » (Ed. Jean-Louis Laffont 2002) vendu à plus de 10.000 exemplaires et son dernier ouvrage « Quand le Digital défie l’Etat de droit » (Ed Eyrolles), a reçu le prix spécial du jury au FIC en 2017.

Une partie du temps sera consacrée à vos questions et aux réponses des intervenants.

Participation gratuite

Inscription par mail : beatricelaurent.CDE@gmail.com

avec « Inscription 21/10 » dans l’objet et si vous le désirez quelques mots sur vous et l’intérêt que vous accordez au sujet traité. Le pointeur Zoom sera envoyé aux inscrites et aux inscrits quelques jours avant l’évènement.