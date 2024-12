2025 : Une année charnière pour la lutte contre la criminalité financière et l’identité numérique en Europe

décembre 2024 par Fourthline

Fourthline, acteur incontournable des solutions KYC, AML et de lutte contre la criminalité financière, présente les principales évolutions réglementaires européennes en 2025 dans un livre blanc publié avec le cabinet de conseil Fintrail “Navigating Key changes in EU financial crime regulations”.

Ce guide stratégique pour ambition d’aider les institutions financières face aux changements majeurs à venir, tels que la mise en place de l’Autorité de lutte contre le blanchiment (AMLA), la directive PSD3, ou encore l’arrivée de l’identité numérique européenne (eIDAS2).

Des changements réglementaires d’envergure

• Création de l’AMLA (Autorité européenne anti-blanchiment) : Dès juillet 2025, cette autorité centralisée harmonisera les pratiques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF) à travers l’Union Européenne.

• Nouvelle directive anti-blanchiment (6AMLD) : élargissant les exigences de vigilance client et intégrant de nouveaux secteurs tels que les cryptomonnaies et les clubs de football.

• Directive PSD3 : Renforcement des mécanismes de prévention des fraudes dans les services de paiement, avec des exigences accrues en matière d’authentification forte et de partage de données.

• eIDAS2 et portefeuille d’identité numérique européen : À partir de 2025, les citoyens et entreprises de l’UE pourront utiliser des portefeuilles numériques sécurisés, révolutionnant les pratiques de vérification d’identité.

• Règlement DORA : Renforcement de la résilience opérationnelle numérique des institutions financières face aux cybermenaces.

L’urgence pour les institutions financières

Ces nouvelles réglementations, ambitieuses, présentent des défis majeurs pour les institutions financières. La conformité ne pourra être atteinte qu’en adoptant une approche proactive :

• Renforcement des protocoles d’authentification et de surveillance des transactions en temps réel.

• Intégration de nouvelles technologies comme les portefeuilles d’identité numérique pour améliorer l’efficacité des processus d’onboarding.

• Respect des obligations de conformité aux nouvelles normes AML et aux réglementations sur les cryptomonnaies.

• Formation des équipes pour assurer une compréhension globale des impacts.

Krik Gunning, CEO de Fourthline, déclare :

« Les réglementations européennes qui entreront en vigueur en 2025 posent des défis considérables pour les acteurs financiers, qu’il s’agisse de renforcer la lutte contre la criminalité financière, d’assurer la conformité aux nouvelles exigences ou d’adopter des solutions d’identité numérique sécurisées. Ces enjeux nécessitent une approche proactive et des technologies innovantes. Chez Fourthline, nous sommes convaincus que l’IA et nos solutions modulaires permettent non seulement de simplifier ces processus complexes, mais aussi d’offrir un avantage concurrentiel. Nous accompagnons nos partenaires dans leur transformation numérique pour les aider à anticiper et maîtriser ces changements tout en restant à la pointe de l’innovation. »

Fourthline, un partenaire stratégique

Spécialiste des procédures de KYC (Know Your Customer ou connaissance client) et AML (Anti Money Laundering ou lutte contre le blanchiment d’argent), Fourthline s’est positionné dès l’origine pour adapter ses solutions en fonction des demandes des régulateurs dans toute l’Europe. Grâce à son API unique, les établissements financiers peuvent accéder à l’ensemble des briques technologiques : examen des documents d’identité, authentification de la signature électronique (QES ou signature électronique qualifiée), analyse des données biométriques, et utilisation du modèle OCR (reconnaissance optique de caractères) de Fourthline permettant de détecter les éventuelles manipulations. Cette stratégie, qui répond aux exigences des régulateurs locaux, permis à la fintech devenir le partenaire privilégié des acteurs financiers en forte croissance, tels que N26, Qonto et Scalapay.