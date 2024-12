2025 : Cybersécurité, l’année de l’agilité et de l’innovation

décembre 2024 par Melissa Schmulson, Vice President of Global Channel chez Netwrix

Pour Melissa Schmulson, Vice President of Global Channel chez Netwrix, plusieurs tendances majeures se dessinent et devraient continuer à façonner le secteur cette année :

A l’approche de 2025, les acteurs de la cybersécurité font face à un paysage en pleine transformation. Dans un marché de plus en plus compétitif et marqué par des évolutions technologiques rapides, l’agilité et l’innovation deviennent des priorités stratégiques. Entre opportunités prometteuses et défis économiques, les entreprises devront redoubler d’efforts pour s’adapter aux attentes croissantes des partenaires et aux nouvelles menaces.

« En 2025, les partenaires de distribution devront relever des défis stratégiques tout en capitalisant sur les opportunités offertes par un marché en évolution rapide. Trois axes clés émergent, qui joueront un rôle déterminant dans leur capacité à prospérer :

1. Support localisé et en temps réel : les partenaires recherchent de plus en plus des fournisseurs capables de garantir une assistance personnalisée et immédiate. Ceux qui proposent des solutions adaptées, accompagnées d’une feuille de route claire alignée sur l’essor des applications basées sur l’intelligence artificielle, bénéficieront d’un avantage compétitif. Cet avantage sera particulièrement marqué pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises exigeant une gestion rapide des crises.

2. Architectures Zero-Trust : l’adoption des cadres de sécurité axés sur les principes Zero-Trust s’accélère, reflétant le besoin de mieux gérer des surfaces d’attaque complexes tout en assurant une évolutivité et une adaptabilité optimales. L’objectif reste de réduire les risques tout en renforçant la protection des systèmes.

3. Expansion des services managés et standardisés : la croissance continue de ces services stimule l’efficacité opérationnelle. Parmi les facteurs clés figurent la simplification des processus de facturation récurrents et la consolidation des fournisseurs, permettant aux partenaires de rationaliser leurs activités et d’améliorer leur rentabilité.

2025 devrait offrir un mélange d’opportunités et de défis pour les acteurs du channel en matière de cybersécurité. Bien qu’il existe des raisons d’aborder l’avenir avec à la fois optimisme et prudence, je reste globalement confiante sur les perspectives à venir.

D’une part, l’adoption des solutions de sécurité informatique continue de croître sans ralentissement. La sensibilisation accrue aux cybermenaces, associée à des régulations renforcées comme la directive NIS2 et les adaptations locales du RGPD, stimule la demande pour des approches avancées telles que les architectures Zero-Trust, la détection des menaces basée sur l’IA et les frameworks de sécurité cloud. Par ailleurs, les nouvelles menaces, notamment les attaques alimentées par l’intelligence artificielle et les risques liés à l’informatique quantique, incitent les organisations à investir dans des outils de protection innovants. Les entreprises qui privilégient des partenariats collaboratifs, des initiatives de co-marketing et des solutions modulaires sont bien placées pour tirer parti de ces évolutions.

D’autre part, les pressions économiques globales, telles que l’inflation et les tensions géopolitiques, pourraient restreindre les budgets alloués à l’IT. En 2024, de nombreuses organisations - en particulier les PME - ont adopté une approche attentiste, reportant leurs nouveaux investissements en cybersécurité. Cette prudence pourrait perdurer, rendant essentiel pour les fournisseurs et les partenaires de prouver la valeur ajoutée et la flexibilité de leurs offres afin de gagner la confiance et d’obtenir des engagements.

Dans ce contexte en constante évolution, les acteurs du channel doivent trouver un équilibre entre l’adaptation aux nouvelles menaces et la gestion des incertitudes économiques. En misant sur la résilience, l’innovation et des partenariats solides, 2025 peut être une année de transformation significative pour l’Europe. »