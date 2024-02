2024, l’année des élections et des attaques DDoS à motivation politique

février 2024 par Richard Hummel, ASERT Threat Intelligence Lead chez NETSCOUT

L’année 2024 s’annonce cruciale sur la scène internationale avec la tenue de plus de 60 élections, incluant celles des cinq nations les plus peuplées de la planète. Cette année, un nombre record d’électeurs, représentant près de la moitié (49 %) de la population mondiale, est attendu aux urnes, soulignant l’importance et l’étendue de ces scrutins.