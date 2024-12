2024 Gartner® Magic Quadrant™ for Email Security Platforms (ESP) Trend Micro figure comme ’Leader’ en matière de sécurité de la messagerie électronique.

décembre 2024 par Marc Jacob

Trend Vision One™ - Email and Collaboration Security est le produit ESP phare de Trend. Il est intégré de manière transparente à la plateforme Vision One™ de Trend, combinant ASRM et XDR, pour une intelligence corrélée et une sécurité multicouche renforcée, le tout accessible depuis une source unique.

Selon Gartner, « les ’Leaders’ ont une vision forte de l’avenir des ESP, soutenue par une forte capacité de le mettre en œuvre. Bien qu’ils puissent différer en termes d’efficacité des produits ou de fonctionnalité, leurs services sont accessibles à un large panel été présentent un fort engagement envers le succès/la réussite clients ». Les représentants de cette catégorie « identifient très tôt les nouvelles tendances en matière d’attaques et agissent rapidement pour combler les lacunes créées par l’évolution du paysage des menaces, soit par l’innovation, soit par l’acquisition. Ils se distinguent par leurs capacités techniques, leur infrastructure en capacité de soutenir des stratégies de produits évolutives et l’importance qu’ils accordent à la performance de leurs clients ».

Trend a toujours donné la priorité aux avis de ses clients, cela dès le cycle de développement d’une solution, afin de stimuler l’innovation, de générer de nouvelles idées de produits et d’aligner les solutions sur les attentes/besoins exprimées par les utilisateurs. Les principales capacités de l’ESP de Trend sont les suivantes :

L’analyse et la détection d’anomalies basées sur l’IA et le sandboxing pour démasquer les menaces zero-day, les attaques BEC et les scénarios de phishing avancé.

Des capacités intégrées pour les SecOps et les administrateurs informatiques grâce aux outils ASRM et XDR for Email.

Plus de 200 modèles de conformité prédéfinis et personnalisables pour les solutions cloud tierces telles que Microsoft® OneDrive® for Business.

Des capacités d’IA omniprésentes, pour aider les clients à prévenir les menaces, réduire les risques, identifier les vulnérabilités, surveiller le comportement des utilisateurs, notifier les analystes/administrateurs lors de la gestion des accès et automatiser les réponses.

La stratégie commerciale de Trend s’appuie sur une expertise sectorielle approfondie et une veille étendue. Une approche qui lui permet d’anticiper les évolutions du marché et d’y répondre rapidement.

*Gartner, Magic Quadrant for Email Security Platforms, By Max Taggett, Nikul Patel, Franz Hinner, Deepak Mishra, 16 December 2024