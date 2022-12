2023 : Une année plus que jamais sous le signe de la cybersécurité

décembre 2022 par NordVPN

L’année prochaine ne sera pas plus facile lorsqu’il s’agira de préserver la sécurité et la confidentialité des données des utilisateurs. Les pays autoritaires et les pirates informatiques travaillent sans relâche pour cibler les utilisateurs, les gouvernements et les entreprises. Mais la bonne nouvelle c’est que les gens commencent à accorder de la valeur à leurs données. Un fait qui pousse les entreprises et les gouvernements à prendre des mesures.

Voici les tendances en matière de cybersécurité que nous avons pu dégager et qui seront au coeur des discussions en 2023 :

1. La 5G va créer davantage de défis en matière de cybersécurité. Les nouvelles technologies s’accompagnent toujours d’un risque que les pirates trouvent des moyens de les exploiter. Même si la 5G permettra aux utilisateurs de bénéficier d’une connexion internet plus rapide, elle nécessitera également qu’une attention importante soit portée à la nouvelle infrastructure, ouvrant ainsi davantage de points d’accès aux pirates pour les compromettre. Et avec la pénurie mondiale d’experts en cybersécurité, il sera de plus en plus difficile d’empêcher cela.

2. Bye-bye, les cookies tiers. Google a promis d’éliminer les cookies tiers dans les navigateurs Chrome d’ici 2024. C’est une excellente nouvelle pour tous ceux qui tiennent à leur vie privée. Les cookies tiers sont des traceurs qui collectent les données individuelles des utilisateurs sur d’innombrables sites web, qui finissent dans les mains des annonceurs pour créer des publicités personnalisées et intrusives. À l’heure actuelle, Google réfléchit à de nouveaux moyens de suivre son flux (comme par le biais de FLoC). Ainsi, même si nous ne pouvons pas dire que le suivi des utilisateurs a disparu, nous pouvons célébrer la fin de l’ère du suivi intrusif.

3. 2023 sera l’année des lois sur la protection de la vie privée. En janvier 2023, l’Inde discutera de son projet de loi sur la protection des données personnelles - la version indienne du GDPR. De même, les États-Unis pourraient discuter de leur propre loi américaine sur la protection et la confidentialité des données, qui contribuera à établir un cadre pour la protection des données au niveau fédéral.

4. Les États autoritaires isoleront davantage leurs citoyens du WWW. Des pays comme la Russie et la Chine consolident leur pouvoir pour accroître la surveillance par les acteurs gouvernementaux. Ainsi, même si de nombreux pays se battent pour la démocratie, les actions de ces États vont maintenir leurs citoyens dans l’ignorance.

5. La cyberguerre ne fait que commencer. Avec l’obtention par le dirigeant chinois de son troisième mandat et la guerre de la Russie en Ukraine, de nombreux experts prédisent une augmentation des cyberattaques commanditées par des États. La Chine pourrait multiplier les cyberattaques contre Taïwan, Hong Kong et d’autres pays opposés au régime. Pendant ce temps, la Russie devrait parrainer des attaques contre les pays soutenant l’Ukraine.

6. La prochaine ère du cryptage. Face à la puissance de l’informatique quantique, même les algorithmes de cryptage les plus sophistiqués peuvent être cassés en quelques minutes. Cela montre qu’à l’avenir, de nouveaux outils de cryptage plus puissants seront nécessaires.

7. La cybersécurité sera basée sur la blockchain. La blockchain s’est révélée extrêmement utile pour l’échange sécurisé et décentralisé d’informations. Jusqu’à présent, les outils basés sur la blockchain étaient trop coûteux à mettre en œuvre en raison de la nouveauté de la technologie. Cependant, de nombreux experts prédisent qu’en 2023, la technologie blockchain sera de plus en plus souvent utilisée en cybersécurité.