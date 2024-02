20 février 11h Webinaire Barracuda - DMARC : comprendre l’authentification des emails Mardi

février 2024 par Marc Jacob

Environ 80 % des organisations n’utilisent pas le DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) lors de l’envoi et de la réception d’emails. DMARC est un outil important pour vous protéger contre les attaques de phishing en rapide évolution et qui utilisent l’usurpation d’identité de domaine pour échapper à la détection.

Si vous ne parvenez pas à mettre en place des politiques DMARC, votre organisation peut s’exposer à toute une série de risques, et avec l’évolution des normes de sécurité de la messagerie électronique, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour configurer et mettre en œuvre une politique DMARC solide et moderne.

Rejoignez notre webinaire Barracuda du mardi 20 février à 11h pour découvrir :

Ce qu’est l’authentification DMARC

Pourquoi l’authentification DMARC est importante

Les avantages qu’une solution DMARC peut offrir :

Authentification par email pour empêcher les utilisateurs non autorisés

Vérification de l’expéditeur tiers

Protection de la réputation

Reporting et visibilité en temps réel

Respect des mandats des fournisseurs de messagerie

Comment Barracuda Domain Fraud Protection peut faciliter la mise en place des contrôles et de l’application du DMARC.

Au fur et à mesure que vous naviguerez dans les complexités des règles d’authentification des emails, acquérir une compréhension complète de DMARC deviendra crucial. Pour approfondir vos connaissances et garantir une conformité totale, rejoignez vite notre webinaire !

Intervenant

Florian Gautier

Pre-Sales Consultant

Barracuda Networks

