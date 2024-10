19 novembre Conférence AI4GS avec le concours de la Gendarmerie Nationale et l’INRIA

octobre 2024 par Marc Jacob

À propos de l’appel à publication :

Dans le cadre de la prochaine conférence AI4GS-24, organisée par le groupe de travail 13 du comité technique 12 de l’IFIP, AI4GS offre aux chercheurs l’opportunité de publier leurs articles de recherche sur des thèmes porteurs comme l’influence dans les réseaux sociaux, l’analyse vidéo ou la cybersécurité. Cette année, la conférence se tiendra au Campus Cyber, le 19 novembre, mettant en lumière la cybersécurité et la cyberdéfense.

Selon le Général Patrick PERROT, Coordinateur IA pour la Gendarmerie Nationale et membre fondateur de l’association AI4GS, “Il faut reconnaître avant tout que la France est précurseur au niveau européen pour fixer un cadre légal aux utilisations opérationnelles de l’IA. Le Comité d’évaluation qui a commencé à travailler sur les applications de vidéoprotection lors des récents concerts de Depeche Mode à l’Arena de Bercy à Paris, va maintenant poursuivre ses investigations lors des J.O. avec les applications autorisées par le nouveau règlement Européen AI Act.”

L’appel à publication a fait l’objet d’une attention toute particulière de la communauté scientifique internationale et a permis de recevoir et de réviser plus de 40 articles scientifiques.

À propos de la conférence AI4GS-24 :

Les articles sélectionnés par le comité de programme seront publiés par SPRINGER dans la collection IFIP Advances in Information and Communication Technology, une série réputée pour publier des résultats de pointe dans les domaines des sciences et technologies de l’information et de la communication. Les articles retenus seront également présentés lors de la conférence entre tables rondes thématiques et keynotes.

Inscriptions et sponsoring :

Les visiteurs peuvent s’inscrire à la conférence en ligne sur le site https://ai4gs-24.ai4gs.org.

Un espace exposant sera disponible pour les entreprises intéressées à parrainer l’événement.

À propos d’AI4GS :

AI4GS, basée à Montpellier, est une organisation à but non lucratif engagée dans la promotion de l’utilisation éthique et efficace de l’IA pour résoudre les défis opérationnels complexes de sécurité qui confrontent notre société moderne.